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В Москве объявили об официальном завершении учебного года для школьников 

Lenta.ru 1 час назад
В Москве объявили о завершении учебного года
Фото: РИА Новости
В Москве официально объявили, что занятия в школах столицы в этом учебном году не будут возобновлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Анастасию Ракову, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Школьники в этом году в школы уже не вернутся, учебный год заканчивается раньше. До 15 мая должны быть выставлены все оценки, и последующие две недели мая — это режим свободного посещения в дистанционном формате», — сказала Ракова.
Тем не менее для учащихся 9-11 классов учебный год еще не завершен, они продолжат обучение в формате обязательной подготовки к государственным экзаменам.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости переноса Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за эпидемии коронавируса. По словам чиновника, экзамены, возможно, будут перенесены на август или сентябрь.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ), в свою очередь, предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить ЕГЭ в 2020 году.
По последним данным, в России зафиксировано более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стране более 1700 человек скончались в результате пандемии.
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Комментарии 1
Образование , Новости Москвы , Общество , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко , Олег Смолин , Госдума , КПРФ
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