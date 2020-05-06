В России могут отменить ОГЭ 

России могут полностью отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, сообщает РИА «Новости».

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, аттестация может быть отменена, в случае если сохранится угроза здоровью учеников. Если ОГЭ будет отменен, аттестация за год будет проведена по текущим оценкам.

Министерство просвещения уже приняло решение отменить ОГЭ по выбору по всей стране из-за пандемии. Если эпидемия не пойдет на спад, ведомство может отменить и обязательные экзамены по русскому и математике.

Ранее стало известно, что ЕГЭ для выпускников школ в России был перенесен на июнь.