Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия
Кадыров пригрозил "шайтанам" в Донбассе
Кадыров пригрозил "шайтанам" в Донбассе
Политика
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
Армия
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Шоу-бизнес

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям 

РИА Новости + ещё 4 32 минуты назад
Учителям захотели повысить зарплату
Фото: Р-Спорт
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
"Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели", — говорится в документе.
В письме также сообщается, что Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования провело мониторинг оплаты труда учителей, который показал, что во всех регионах, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей, где зарплата рассчитывается на основе стоимости человеко-часа, для учителей установлены минимальные оклады при работе на одну ставку — 18 уроков в неделю.
Добавляется, что, согласно мониторингу, оклады педагогов в разных регионах сильно разнятся — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи рублей в Приморье.
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
Последние новости
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" Час расплаты: под США задымилась долговая бомба Час расплаты: под США задымилась долговая бомба "Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести "Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
Комментарии 
Теги:
Образование , Общество , Виктор Басюк , Минтруд , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27 730
Кадыров пригрозил «шайтанам» в Донбассе
Кадыров пригрозил «шайтанам» в Донбассе 115
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше 639
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Кудрявцева расплакалась, узнав о судьбе дочери Милонова
Кудрявцева расплакалась, узнав о судьбе дочери Милонова 9
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
02:05
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире Конфликты
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
02:22
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия В мире
Россияне стали чаще умирать
00:27
Россияне стали чаще умирать
Общество
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
00:59
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
Шоу-бизнес Другое
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
01:14
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В мире Политика
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
01:29
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия Войска
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
01:01
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
В мире
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение