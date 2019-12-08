Учителям захотели повысить зарплату

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка , опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

"Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели", — говорится в документе.

В письме также сообщается, что Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования провело мониторинг оплаты труда учителей, который показал, что во всех регионах, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей, где зарплата рассчитывается на основе стоимости человеко-часа, для учителей установлены минимальные оклады при работе на одну ставку — 18 уроков в неделю.

Добавляется, что, согласно мониторингу, оклады педагогов в разных регионах сильно разнятся — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи рублей в Приморье.