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Общество

В Совфеде предложили уравнять зарплаты учителей 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Уравняют: Учителей ждет глобальное изменение
Фото: Vladimir Melnikov, Russian Look Globallookpress
В некоторых российских регионах учителя получают оклад, который почти в два раза меньше минимального размера оплаты труда.
В Совете Федерации предложили уравнять заработные платы учителей. Для этого, как считают сенаторы, в России необходимо создать общую систему оплаты их труда. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.
По его словам, сейчас за одну и ту же работу педагоги получают абсолютно разное вознаграждение. В некоторых российских регионах учителя получают оклад, который почти в два раза меньше минимального размера оплаты труда.
Согласно законодательству РФ, систему оплаты труда в каждой конкретной школе устанавливает ее учредитель. Такое положение дел недопустимо, считает сенатор, потому что педагог выполняет одни и те же стандарты, значит, их оплата должна рассчитываться на основе единых принципов.
В Совете Федерации намерены обратиться с этой инициативой к правительству. Представители профессионального сообщества уже поддержали идею. По подсчетам сенаторов, реализация проекта может занять около года.
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Комментарии 1 
Теги:
Образование , Общество , Новости регионов , Виктор Смирнов , Совет Федерации , газета "Известия"
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