Уравняют: Учителей ждет глобальное изменение

В Совфеде предложили уравнять зарплаты учителей

В некоторых российских регионах учителя получают оклад, который почти в два раза меньше минимального размера оплаты труда.

Совете Федерации предложили уравнять заработные платы учителей. Для этого, как считают сенаторы, в России необходимо создать общую систему оплаты их труда. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов

По его словам, сейчас за одну и ту же работу педагоги получают абсолютно разное вознаграждение. В некоторых российских регионах учителя получают оклад, который почти в два раза меньше минимального размера оплаты труда.

Согласно законодательству РФ, систему оплаты труда в каждой конкретной школе устанавливает ее учредитель. Такое положение дел недопустимо, считает сенатор, потому что педагог выполняет одни и те же стандарты, значит, их оплата должна рассчитываться на основе единых принципов.

В Совете Федерации намерены обратиться с этой инициативой к правительству. Представители профессионального сообщества уже поддержали идею. По подсчетам сенаторов, реализация проекта может занять около года.