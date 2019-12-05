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Погода

Российских школьников завлекут в науку 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Российских школьников завлекут в науку
Фото: РИА Новости
Минобрнауки планирует запустить в восьми российских регионах пилотный проект по формированию в школах академических классов. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, такой проект с 2016 года реализуется в Москве. Теперь к нему присоединятся Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Карелия, Новосибирская и Ивановская области, Пермский край, а также Северная Осетия.
По словам замдиректора департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки Ирины Чугуевой, проект может быть реализован на базе научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, которые создаются в России в рамках нацпроекта «Наука». Это будет способствовать «интеграции ресурсов вузов, научных организаций и работодателей для формирования единой научно-образовательной среды и подготовке профессиональных мотивированных специалистов для экономики региона», пояснила она.
Ожидается, что в ближайшее время к созданию академических классов присоединятся и другие регионы.
Проект «Академический класс» позволяет школьникам познакомиться с современными методами исследований, получить опыт работы под руководством известных ученых и погрузиться в научно-исследовательскую и проектную деятельность. В дальнейшем это должно помочь им определиться с профессией в наукоемких отраслях экономики.
НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.
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Теги:
Образование , Общество , Минобрнауки , Башкортостан , Москва , Пермский Край , Республика Карелия , Республика Северная Осетия — Алания , Республика Татарстан , Санкт-Петербург
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