Российских школьников завлекут в науку

Минобрнауки планирует запустить в восьми российских регионах пилотный проект по формированию в школах академических классов. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщается на сайте ведомства.

По словам замдиректора департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки Ирины Чугуевой, проект может быть реализован на базе научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, которые создаются в России в рамках нацпроекта «Наука». Это будет способствовать «интеграции ресурсов вузов, научных организаций и работодателей для формирования единой научно-образовательной среды и подготовке профессиональных мотивированных специалистов для экономики региона», пояснила она.

Ожидается, что в ближайшее время к созданию академических классов присоединятся и другие регионы.

Проект «Академический класс» позволяет школьникам познакомиться с современными методами исследований, получить опыт работы под руководством известных ученых и погрузиться в научно-исследовательскую и проектную деятельность. В дальнейшем это должно помочь им определиться с профессией в наукоемких отраслях экономики.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.