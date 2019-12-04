Отчисленных курсантов обяжут вернуть деньги за обучение

Курсанты, отчисленные из военных вузов за правонарушения, связанные с наркотиками, а также за утрату доверия командира, будут обязаны возместить государству расходы на обучение. Прежде они могли покинуть вуз без финансовых последствий.
Новые правила разработаны в Минобороны РФ, они станут поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе», сообщает газета «Известия».
Издание отмечает, что платить несостоявшимся офицерам придётся не за обучение как таковое, оно гарантировано Конституцией, а за расходы на военную и спецподготовку, например, специальные тренажёры, топливо, моторесурсы. За год обучения сумма возмещения может составить до 400 тыс. рублей.
Ожидается, что поправки к закону вступят в силу в 2020 году.
Ранее News.ru сообщал, что добавление баллов участникам волонтёрских движений при поступлении в вузы является бонусом и несовместимо с бескорыстным характером добровольчества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе телемоста с президентом на форуме «ПроеКТОрия» Путину предложили распространить на всю Россию практику некоторых регионов, где участникам волонтёрских движений при поступлении в вузы добавляют некоторое количество баллов.