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Отчисленным курсантам придётся вернуть деньги за обучение 

News.ru 1 час назад
Отчисленных курсантов обяжут вернуть деньги за обучение
Фото: globallookpress.com
Курсанты, отчисленные из военных вузов за правонарушения, связанные с наркотиками, а также за утрату доверия командира, будут обязаны возместить государству расходы на обучение. Прежде они могли покинуть вуз без финансовых последствий.
Новые правила разработаны в Минобороны РФ, они станут поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе», сообщает газета «Известия».
Издание отмечает, что платить несостоявшимся офицерам придётся не за обучение как таковое, оно гарантировано Конституцией, а за расходы на военную и спецподготовку, например, специальные тренажёры, топливо, моторесурсы. За год обучения сумма возмещения может составить до 400 тыс. рублей.
Ожидается, что поправки к закону вступят в силу в 2020 году.
Ранее News.ru сообщал, что добавление баллов участникам волонтёрских движений при поступлении в вузы является бонусом и несовместимо с бескорыстным характером добровольчества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе телемоста с президентом на форуме «ПроеКТОрия» Путину предложили распространить на всю Россию практику некоторых регионов, где участникам волонтёрских движений при поступлении в вузы добавляют некоторое количество баллов.
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Теги:
Образование , Общество , Наркооборот , Наркотики , Владимир Путин , Министерство обороны , газета "Известия"
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