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Наука

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Братья и сестры смогут учиться в одной школе
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры.
Ожидается, что предложенные меры, направленные на развитие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.
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Теги:
Образование , Общество , Владимир Путин
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