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Российским школам напомнили об обязанности следить за детьми после уроков 

Lenta.ru 1 час назад
Суд разъяснил, кто должен следить за детьми после уроков
Фото: РИА Новости
Школа несет ответственность за учеников даже после окончания учебного дня, когда они находятся на территории образовательного учреждения. Об этом сообщил Верховный суд России (ВС), передает РАПСИ.
Верховный суд напомнил, что если вред ребенку или подростку был причинен под надзором образовательной, медицинской, или иной организации, то именно это учреждение отвечает за причиненный вред, если не докажет, что ущерб произошел не по их вине. ВС пояснил, что образовательное или иное учреждение обязано «осуществлять надзор за малолетним, причинившим вред во время нахождения под надзором данного учреждения».
ВС рассматривал дело о компенсации морального вреда родителям школьника, на которого во дворе школы упал одноклассник и причинил тяжкий вред здоровью. Подросток перенес тяжелую операцию и длительную реабилитацию, ему также понадобилась помощь психолога.
Мать потребовала в судебном порядке взыскать с родителей упавшего на ее сына ученика компенсацию за моральный ущерб. Те потребовали взыскать ее с образовательного учреждения, так как инцидент произошел на территории школы. Районный суд отказал в удовлетворении этих требований, апелляционная инстанция поддержала это решение. Верховный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Как сообщалось ранее, Министерство просвещения России считает, что руководство школ не должно выгонять с уроков школьников, которые не придерживаются на занятиях делового стиля. В ведомстве отметили, что внешний вид и одежда школьников должны соответствовать «общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер» — это требование прописано в действующих актах. Но при этом школы не должны препятствовать в доступе учащихся к образовательному процессу.
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Теги:
Образование , Общество
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