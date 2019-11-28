Преподавателей предложили проверять у психиатра

В Госдуму внесли законопроект о психиатрическом освидетельствовании преподавателей

Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать преподавателей проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет. Документ опубликован в среду в электронной базе Госдумы.

"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти", — говорится в тексте законопроекта.

Депутаты обратили внимание на участившиеся случаи преступлений, совершенных преподавателями в отношении учащихся школ и вузов. "Обязательное психиатрическое освидетельствование как соискателей, так и регулярный (раз в пять лет) психиатрический осмотр преподавателей, должны выполнять превентивную функцию, необходимую для улучшения криминогенной обстановки", — отмечено в документе.

Кроме того, законодатели предлагают отстранять от работы преподавателей на основании получения от правоохранительных органов сведений о том, что работник образовательного учреждения подвергся административному преследованию за правонарушение.

По мнению депутатов, принятие проекта закона позволит обеспечить надежную правовую защиту учащихся и исключить негативное влияние на них преподавателей с психическими заболеваниями, а также повысить ответственность руководства образовательных учреждений как среднего, так и высшего профессионального образования за подбор педагогических кадров.