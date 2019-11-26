Учителя из Санкт-Петербурга уволили за посты в соцсетях

Большинство учеников поддержали преподавательницу истории Любовь Фролову, которую после громкого скандала на днях уволили из школы № 579 в Санкт-Петербурге за ее высказывания в соцсетях. «Вечерка» выяснила подробности очередного школьного скандала.

На молодую учительницу пожаловались родители, которые и прочитали посты в Twitter. У девушки были неформальные отношения с учениками, она использовала ненормативную лексику в постах. Увольнение преподавательница прокомментировала на своей странице, которая называется «Владычица пивная».

— Короче, сегодня меня на перемене одномоментно уволили за мой «Твиттер».

Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым равно «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик», — считает молодая учительница.

Она сказала, что после увольнения ученики «начали натурально рыдать», признавались ей в симпатии и предлагали «вместе выпить пивка». Практикующий детский и подростковый психолог Елена Лосева рассказала «Вечерке» о новом тренде в общении учителей и учеников.

— Тут не существует универсального правила. Одни ученики могут восхититься тем, что учитель с ними «на одной волне», и если поведение преподавателя не переходит рамки, не склоняет к чему-то плохому, то это может пойти на пользу.

Ученик почувствует, что школа — не только скучные нравоучения, а что-то увлекательное. Так можно втянуть в учебный процесс.

Но вот другие ученики могут, что называется, распоясаться, будут думать: «Да чему вот она может меня научить», — и в таком случае преподаватель нанесет непоправимый вред, — сказала психолог.

Поскользнулся на полу

В начале осени в штате Вирджиния США уволили учителя французского языка Питера Влэмминга за то, что он обратился к ученице «она», хотя эта девушка считает себя мужчиной. Влэмминг предлагал называть ученицу мужским именем, но без местоимения, однако ученица все равно обратилась в администрацию школы.

КСТАТИ

Уволенная учительница оказалась однокурсницей Анастасии Ещенко, которую убил доцент СПбГУ Олег Соколов . Об этом сама преподавательница истории писала в соцсетях

Слова выходят за рамки сети

Начальницу управления культуры Петрозаводска Анну Лесонен попросили уйти с занимаемой должности в связи с ее постом в соцсетях от 20 ноября 2019 года. Там чиновница грубо высказалась в сторону жителей города, которые намусорили на улице.

Анна Лесонен возмутилась тем, что рядом с контейнером для пластиковых бутылок был разбросан мусор. В своем гневном посте она отметила, что собственноручно убрала это место после того, как ее шокировало подобное поведение жителей. Несмотря на неоднозначность ситуации, работодатель Анны решил отстранить ее от должности начальника управления культуры администрации Петрозаводска сразу после того, как она выйдет на работу из отпуска, однако Лесонен ушла на больничный.

— Причиной такого решения стал пост в социальных сетях, который содержит оскорбительные высказывания в адрес жителей Петрозаводска, унижающие их честь и достоинство.

Подобное поведение, по мнению городских властей, является недопустимым для муниципального служащего и не может оправдываться никакими причинами, — объяснили в мэрии Петрозаводска. Чиновница очень быстро удалила пост в социальной сети, однако извиняться перед жителями не стала и сообщила, что ей не стыдно за выражения и мысли.

— Это мой любимый город. Считаю, что я вела себя как нормальный гражданин, — сказала она.

СТАВЬТЕ ЛАЙК

В августе этого года Минпросвещения и общероссийский профсоюз работников образования разработали «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников».

По документу, учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, нецензурной брани.

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