Стало известно о тесте по науке в конкурсе «Лидеры России»

Эксперты рассказали о подготовке теста по науке в конкурсе «Лидеры России»

Демотест по специализации «Наука» для участников «Лидеров России» — флагманского конкурса президентской платформы « Россия — страна возможностей» откроется 2 декабря.

На прохождение этого этапа у участников есть двое суток — 3 и 4 декабря. Тест будет состоять из 40 вопросов, на решение каждого выделено по 50 секунд.

На что обратить внимание при прохождении теста «Наука», а также какие задания ждут участников — на эти и другие вопросы ответили на пресс-брифинге соорганизаторы теста, эксперты координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах совета при президенте по науке и образованию.

4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

«Перед составлением теста для специализации «Наука» мы задались вопросом — какими качествами должен обладать лидер науки? С экспертами из ведущих научных организаций решили сначала составить портрет современного лидера науки — выделили ряд компетенций, в том числе и специфических для научной сферы, таких как: умение коммуницировать, выстраивать кооперации с российскими и зарубежными научными группами, использовать существующие инструменты поддержки, коммерциализировать научные знания и т.д. Таким образом, вместе с коллегами из ведущих научных и образовательных организаций, а также при участии Министерства науки и высшего образования России, фондов поддержки научно-технической деятельности, АНО «Цифровая экономика», проектного офиса НТИ мы сформировали вопросы для этого комплексного специализированного теста, позволяющего оценить, насколько участник конкурса ориентируется в сегодняшнем состоянии развития науки в стране», — рассказал председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах совета при президенте по науке и образованию Никита Марченков.

Всего на участие в конкурсе «Лидеры России» по специализации «Наука» пришло 22 тыс. 272 заявки. По окончанию дистанционного этапа тестирования к очным испытаниям будут допущены 300 человек.

«Основные направления проверки в тесте — это знание научно-технических трендов, мер поддержки, национальных проектов. Без этого никуда! От лидера науки помимо непосредственного занятия наукой теперь требуется выполненение множества организационных функций. В связи с этим, особое внимание в тестах будет уделено знанию стратегии научно-технологического развития России, определяющей основные тренды развития российской науки. Молодые ученые ее, безусловно, должны знать, потому что один из основных принципов стратегии — это наука для людей, то есть наука, которая необходима нашему населению.

Соответственно, ученый должен акцентировать свои научные исследования, в первую очередь, на потребности, которые формулирует государство. Они заложены в национальных проектах «Наука» и «Образование», основополагающих документах, регламентирующих меры господдержки в направление развития научно-образовательной сферы», — подчеркнул проректор по модернизации и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Борис Коробец.

Всю информацию о методологии подготовки в рамках конкурса «Лидеры России» к тестам по специализации «Наука» можно узнать на сайте координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах совета при президенте по науке и образованию — http://youngscience.gov.ru/Russia/proftest/

«Отдельный блок вопросов посвящен результатам научно-исследовательской деятельности. Участники должны уметь пользоваться различными базами данных, такими как, Scopus, Web of Science и другими. Кроме того, в ходе теста проверим знания способов подачи патентных заявок, проведения полного цикла патентования исследования, коммерциализации проекта — доведения от научно-исследовательской разработки до стартапов», — отметил лауреат премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин

«Часть вопросов тестов будет посвящена вопросам истории и методологии науки. От нашего участника требуется знание основных концепций истории и философии науки, а также достижений российских ученых и нобелевских лауреатов. Кроме того, будут вопросы, связанные с карьерой молодого ученного и требованиями к защите кандидатских диссертаций, публикаций и т.д», — добавил победитель президентской программы исследовательских проектов, начальник лаборатории стабилизированных лазерных систем НОЦ «Фотоника и ИК-техника» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Владимир Лазарев

Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями конкурсанты второго блока дистанционного тестирования получат 12-13 декабря.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 22 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тыс. заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) — 227 тыс. заявок. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс. 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 тыс. 745 — на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.