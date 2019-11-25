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Объявлены победители премии «Студент года — 2019» 

Lenta.ru 44 минуты назад
Объявлены победители премии «Студент года — 2019»
Фото: rsv.ru
В Казани объявили результаты премии «Студент года — 2019». Об этом сообщается на сайте «Россия — страна возможностей».
Победителей определяли в семи индивидуальных и двух коллективных номинациях. «Студенческим лидером года» стала Софья Лазерсон из Санкт-Петербурга, «Председателем студенческого совета года» — Евдокия Аверина из Москвы, «Профессионалом года» — Олеся Прялухина из Архангельской области, «Старостой года» — Екатерина Вахмянина из Ханты-Манскийского автономного округа, «Творческой личностью года» — Ольга Денисюк из Ростовской области, «Спортсменом года» — Анна Черемискина из Волгоградской области, «Общественником года» — Самат Фаскутдинов из Татарстана.
В коллективной номинации «Добровольческое объединение года» победило объединение «Милосердие» из Тульской области, «Студенческим клубом года» был признан студенческий совет Томского индустриального техникума.
Лауреатами в девяти номинациях стали 21 индивидуальный участник и 6 студенческих объединений. Обладателем высшей награды — гран-при — стала студентка Ольга Денисюк из Ростовской области.
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Теги:
Образование , Общество , Казань , Москва , Санкт-Петербург
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