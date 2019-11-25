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В Чечне до конца 2019 года планируют открыть 18 новых школ 

ТАСС 48 минут назад
В Чечне планируют открыть 18 новых школ
Фото: РИА Новости
Власти Чечни намерены до конца 2019 года открыть 18 новых школ и ввести в строй более 20 детских садов на 1660 мест. Об этом на встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым сообщил вице-премьер правительства региона Иса Тумхаджиев.
"До конца текущего года в республике планируется открыть 18 новых школ. К 2020 году также будут введены в строй 22 детских сада, рассчитанных на 1660 мест. Благодаря вашей непосредственной поддержке все объекты будут сданы до конца текущего года", — сказал Тумхаджиев.
Он отметил, что на сегодняшний день в республике готовятся 159 инвестиционных проектов на сумму более 1 млрд рублей. "Их реализация позволит создать около 1000 новых рабочих мест. Тем самым мы сумеем достигнуть показателей, определенных в национальных проектах, и довести показатель трудоустроенных граждан до 23 тыс. человек", — сказал вице-премьер региона.
Кадыров отметил, что развитие среднего и дошкольного образования является одним из приоритетных направлений в деятельности руководства республики, как и привлечение инвестиций.
"Успешное развитие экономики, малого и среднего бизнеса, создание благоприятного инвестиционного климата позволило нам довести показатель безработицы до 8%. Нам необходимо и дальше активно работать в этом направлении, решать все проблемные вопросы инвесторов, облегчать им бюрократические процедуры. Уверен, это способствует социально-экономическому развитию Чечни, повысит уровень благосостояния и благополучия населения", — сказал глава Чечни.
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Теги:
Образование , Общество , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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