Классный руководитель Медведева раскритиковала ЕГЭ

Классный руководитель Дмитрия Медведева раскритиковала ЕГЭ

Бывший классный руководитель премьера Дмитрия Медведева , его учитель химии Нина Ерюхина раскритиковала единый государственный экзамен (ЕГЭ), назвав плюсы заложенной в советские времена системы образования.

"ЕГЭ уничтожает наше образование окончательно — это мнение не только мое, это мнение всех профессионалов-учителей. Он уничтожает все лучшее, что было в лучшем в мире отечественном образовании", — сказала Ерюхина РИА Новости.

По ее словам, при прежней системе экзаменов с "живым" общением учитель "гордился ответом ученика, ученик учился находить причинно-следственную связь, было живое общение, единение учителя и ученика".

"Мой ученик Дмитрий Анатольевич Медведев тоже сдавал шесть экзаменов в 1982 году и даже сейчас гордится, что говорит, его ответ на экзамене его классный руководитель и учитель по химии, то есть я, назвал лучшим. А что сейчас? Есть анкета, и все сводится к умению ее заполнять. Это просто вредоносная система оценки знаний", — полагает она.

Как отметила Ерюхина, заложенная в СССР система образования давала знания, воспитывала мировоззрение, лидерские качества, социальную обеспокоенность, желание быть полезным, воспитывала "человека в человеке".

"Но сейчас это все уничтожено. Но изменить мы уже ничего не можем, в это вложены уже огромные деньги", — заявила учитель, добавив, что недавно получила приглашение поучаствовать в экспертизе ЕГЭ как советник президента Российской академии образования.