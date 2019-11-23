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Классный руководитель Дмитрия Медведева раскритиковала ЕГЭ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Классный руководитель Медведева раскритиковала ЕГЭ
Фото: ТАСС
Бывший классный руководитель премьера Дмитрия Медведева, его учитель химии Нина Ерюхина раскритиковала единый государственный экзамен (ЕГЭ), назвав плюсы заложенной в советские времена системы образования.
"ЕГЭ уничтожает наше образование окончательно — это мнение не только мое, это мнение всех профессионалов-учителей. Он уничтожает все лучшее, что было в лучшем в мире отечественном образовании", — сказала Ерюхина РИА Новости.
По ее словам, при прежней системе экзаменов с "живым" общением учитель "гордился ответом ученика, ученик учился находить причинно-следственную связь, было живое общение, единение учителя и ученика".
"Мой ученик Дмитрий Анатольевич Медведев тоже сдавал шесть экзаменов в 1982 году и даже сейчас гордится, что говорит, его ответ на экзамене его классный руководитель и учитель по химии, то есть я, назвал лучшим. А что сейчас? Есть анкета, и все сводится к умению ее заполнять. Это просто вредоносная система оценки знаний", — полагает она.
Как отметила Ерюхина, заложенная в СССР система образования давала знания, воспитывала мировоззрение, лидерские качества, социальную обеспокоенность, желание быть полезным, воспитывала "человека в человеке".
"Но сейчас это все уничтожено. Но изменить мы уже ничего не можем, в это вложены уже огромные деньги", — заявила учитель, добавив, что недавно получила приглашение поучаствовать в экспертизе ЕГЭ как советник президента Российской академии образования.
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Теги:
Образование , Общество , Дмитрий Медведев , РИА Новости
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