«Настроение пить пиво»: учительницу уволили за Twitter

«Дети подражали»: педагога уволили за скандальные посты в Twitter

Педагога по истории уволили из школы №579 в Приморском районе Санкт-Петербурга за слишком откровенные высказывания в соцсетях. Об этом 25-летняя девушка рассказала в своем аккаунте в Twitter — сейчас он закрыт от посторонних пользователей, однако скрины постов приводит местное издание «Фонтанка».

«Короче, сегодня меня на перемене одномоментно уволили за мой твиттер. Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик», — пишет молодая учительница, аккаунт которой называется «владычица пивная».

Она также рассказала о том, что после ее увольнения ученики «натурально начали рыдать». Свои слова она подтвердила отрывками переписок со школьниками, которые массово признавались ей в безграничной симпатии и предлагали «как-нибудь вместе выпить пивка».

«Они просто истребляют нормальных людей, мы вам говорили, что это дурдом, нам очень жаль, что так вышло», — пишет один из бывших учеников девушки.

«Мы вас так сильно любим, очень обидно, что учителя и директор в нашей школе совсем неадекватные люди и из-за такой мелочи уволили самого лучшего учителя в школе», — вторит ему другая школьница.

«Хочу заметить, что никто из ее учеников и понятия не имел о том, что она ведет Твиттер. Она потрясающая и как учитель, и как человек. В школе с учениками она такого поведения себе не позволяла», — оставил комментарий под постом с новостью об увольнении педагога еще один ее ученик.

Сама «владычица пивная» отказалась выходить на связь с журналистами. Она отметила, что школа, из которой ее уволили, была «классной», а в администрации работают хорошие люди, к которым она испытывает только уважение.

Директор школы также не захотела называть причины увольнения девушки по телефону. «Вы ее твиттер видели? Тогда какие могут быть вопросы? О нем нам рассказали родители учеников», — заявила она «Фонтанке».

На своей странице девушка действительно не стеснялась употреблять матерные выражения, а также рассказывала о своих алкогольных и сексуальных похождениях. «Настроение пить пиво и *** под новый альбом раммштайна», — писала она в мае 2019 года.

Педагог также рассказывала, как пряталась от директора школы в туалете, чтобы избежать разговора о том, почему она проспала работу. Кроме того, описывала она и свои неформальные отношения с учениками.

«Каникулы — это когда восьмиклассник звонит после бутылки пива и говорит: «если бы вы были моей ровесницей, я бы вас накурил и привез к себе на хату», — приводит скрин ее поста сообщество «Плохие новости».

Информацию о том, что поводом для скандала стало внимание родителей школьников к аккаунту девушки, подтвердили и в администрации Приморского района. Там уточнили, что обеспокоенные люди принесли распечатки непосредственно директору школы, которая затем вызвала на беседу учительницу.

«Вероятно, поинтересовалась, считает ли автор аккаунта содержание твиттов этичным. По итогам этой беседы учительница написала заявление на увольнение. Думаем, это о многом говорит, хотя, наверное, она написала заявление на эмоциях», — отметили в администрации изданию «Петербургский дневник».

В соцсетях местные жители также рассказали, что поведение девушки пагубно сказывалось на учениках, что не могло не вызвать возмущения со стороны родителей.

«Знаю нескольких ее учеников. Чему там учили на истории, не догадываюсь. Но предмет очень любили, вернее, учительницу. Только любили наверняка не за то, что истории учит, а за то, что общается, как с корешами. Взяли в школу ребенка с неустойчивым поведением, этики ноль. Дети подражали», — написала одна из участниц обсуждения в соцсетях, передает сайт kp.ru.

Свое мнение о поведении экс-педагога высказали и в местном Комитете по образованию. Там указали, что девушка должна была изначально принять решение: хочет ли она работать учителем или рассказывать публично о своей личной жизни.

«Никто не отменяет права педагога на личную жизнь, но дети от нее все-таки должны быть отделены. Когда личное выставляется напоказ и становится публичным, то это может вызвать вопросы. Человек должен сам принимать решение: вести личную жизнь, рассказывать о ней публично — либо не работать учителем», — цитирует заявление ведомства «ПД».

Как сообщают СМИ, уволенная учительница — однокурсница убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. О трагедии, которая произошла в начале ноября текущего года, девушка также писала в своем аккаунте.