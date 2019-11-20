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Политика

В Рособрнадзоре объяснили существование мифов вокруг ЕГЭ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Объяснено существование мифов вокруг ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Единый государственный экзамен за время существования впитал в себя много негатива, мифы об экзамене подкрепляют эксперты, не отслеживающие происходящие в этой сфере изменения, считает замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
"ЕГЭ с 2002 года, как вы сказали, впитал в себя столько негатива, что многие люди, которым этой процедуры ещё предстоит коснуться или вообще не относятся к этой процедуре, они не погружаются в суть, и достаточно часто дают свои комментарии", — сказал он на круглом столе "Мифы о ЕГЭ".
Музаев уточнил, что часто эксперты не знают изменений, которые произошли с экзаменом за последние 5-6 лет. "И продолжают голословно говорить об "угадайке", о том, что ЕГЭ ограничивает те или иные возможности, и этим подкрепляют те же самые мифы", — пояснил он.
По словам Ольги Котовой, замдиректора Федерального института педагогических измерений, занимающегося разработкой задания для ЕГЭ, самыми сложными являются задания с выбором одного ответа из трех или четырёх, при этом сейчас от такого формата заданий отказались по всем предметам ЕГЭ, кроме иностранных языков.
Котова пояснила, у иностранных языков есть международные стандарты языкового тестирования. Следование в этом русле помогает облегчить задачу школьникам, которые готовятся к сдаче международных экзаменов на знание языка.
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Теги:
Образование , Общество , Анзор Музаев , Рособрнадзор
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