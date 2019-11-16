«Меня не считали за своего»

Казахские студенты все чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют себя чужими на родине?

С каждым годом в российские вузы поступает все больше иностранцев. Как правило, из стран бывшего СССР, чаще всего из Казахстана : примерно треть всех иностранных студентов приехали из этой среднеазиатской республики. Многие из них, согласно статистике, домой уже не вернутся. Россия от этого, скорее всего, не выиграет, так как большинство казахстанских студентов после получения диплома собираются перебраться на Запад. А вот для Казахстана этот тренд в обозримом будущем может обернуться серьезными экономическими проблемами, и с каждым годом в Нур-Султане (новое название казахстанской столицы) нарастает недовольство этим процессом, ведь государство, казалось бы, делает все для того, чтобы молодежь получала образование на родине. «Лента.ру» пообщалась с выходцами из среднеазиатской республики, учащимися в российских вузах, и выяснила, что заставляет их покидать родину.

Образовательная интервенция

«Когда я сказал, что надо переманивать талантливых людей в Россию, в принципе действительно так и надо делать. Но из Казахстана не надо», — говорил в июле этого года президент России Владимир Путин, выступая в Уральском федеральном университете.

Он объяснял свою позицию тем, что Москва и Нур-Султан должны не соперничать, а объединять свои усилия. Россия не должна ослаблять конкурентоспособность Казахстана, уверен российский лидер.

Пока совету президента следовать не получается, и Казахстан по-прежнему лидирует по числу обучающихся в России иностранцев. По данным пограничной службы ФСБ, из 180 тысяч иностранцев, приехавших на учебу в Россию в первой половине 2019 года, почти треть — более 59 тысяч студентов — оказались гражданами Казахстана.

В ближайшее время эта тенденция вряд ли пойдет на спад. Пожелание президента — это одно, а федеральный проект «Экспорт образования» никто не отменял. А он предполагает, что к 2024 году число иностранных студентов в российских вузах должно вырасти до 700 тысяч и более. Это амбициозная задача: в прошлом учебном году данный показатель составлял только 247,7 тысячи человек. И вся работа по привлечению иностранцев ложится на университеты.

Вузам, особенно региональным, проще всего набрать иностранных абитуриентов в странах бывшего СССР, где выпускники школ хорошо или сносно владеют русским языком. Поэтому «купцы» российских университетов отправляются в Казахстан и другие страны Средней Азии, проводят конкурсы, олимпиады и выездные экзамены, чтобы привлечь самых способных школьников. Более других в этом преуспели университеты Поволжья, Сибири и Урала.

В Нур-Султане от такой активности российских вузов, понятно, не в восторге, тем более что государство изо всех сил старается повысить престиж своего высшего образования. Неудивительно, что такая конкуренция порой приводит к неприятным инцидентам: в прошлом году в казахстанском Павлодаре полиция остановила олимпиаду Новосибирского государственного технического университета, поскольку с точки зрения местных властей она была незаконной. Но такой протекционизм не останавливает казахстанских студентов — они все равно предпочитают учиться в соседнем государстве. По самым разным причинам.

Язык до Питера доведет

«Я могла остаться на родине, но поскольку моя мама работает в сфере образования и знает, как там все работает изнутри, она была против того, чтобы я училась в Казахстане», — рассказывает «Ленте.ру» Татьяна.

Сейчас она учится в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. Ее ожидания в плане качества российского образования в полной мере не оправдались, но возвращаться на родину девушка не собирается — там она не видит для себя перспектив.

Отыскать эти перспективы казахстанская молодежь пытается не только в России, но и в Китае . Пекин наращивает экономическое влияние на Казахстан и в борьбе за умы и симпатии местного населения ежегодно увеличивает количество грантов и стипендий для иностранных студентов.

Число казахстанских студентов в Китае действительно растет, сейчас это второе по популярности направление после России. Однако серьезной конкуренции Москве в образовательной сфере Пекин пока составить не может. Главным преимуществом России, как и прежде, остается язык. По словам студента санкт-петербургского филиала НИУ ВШЭ Асета, перед тем как приехать в Россию, он год провел в Китае, изучая язык, культуру и китайские законы в интернациональной школе. Молодому человеку даже удалось поступить в один из экономических вузов, но в итоге он принял решение уйти.

«Мой уровень китайского языка оказался недостаточным для учебы, — поясняет Асет. — И я принял решение, что хочу получить образование где-нибудь в Европе или как минимум в России. Родители, конечно же, не стали рисковать, снова отправляя меня за тридевять земель, поэтому я учусь в Санкт-Петербурге».

Его соотечественник Мадияр двигался в обратном направлении — получив бакалавриат в России, он решил продолжить обучение в магистратуре в Китае. Но хотя он и учил китайский язык на протяжении нескольких лет, он предпочел на англоязычную программу: «Страшно даже представить, что мне приходилось бы получать образование на китайском языке», — признался Мадияр.

На языковой барьер указывает и выпускник НИУ ВШЭ Виталий. По его словам, среди вариантов были Гонконг и Корея.

«Но для учебы в топовом китайском университете нужен отличный китайский язык. В Корее, по мнению знакомых, гетто для неговорящих на корейском», — рассказывает он.

По аналогичным причинам Виталий отмел варианты с поступлением в европейские университеты, поскольку в большинстве из них сначала нужно закончить курсы по освоению языка.

«Люди в России ближе нам»

У российского образования есть и еще одно преимущество для казахских студентов — цены. Получение диплома в России оказывается более бюджетным не только по сравнению с Европой или Азией, но и с Казахстаном. Например, платное обучение в бакалавриате Nazarbayev University — одном из самых престижных вузов страны — в среднем варьируется от 19 до 23 тысяч долларов в год. Для сравнения: учеба в Высшей школе экономики в Москве обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч долларов.

Помимо этого, обучение в России не кажется будущим студентам какой-то недостижимой целью — порой это даже проще, чем остаться в Казахстане. Студентка санкт-петербургского филиала НИУ ВШЭ Назкен рассказывает, что сначала вообще не думала уезжать из страны, не одобряли идею отъезда и родители. Однако когда получить грант казахстанского вуза, о котором она мечтала, не удалось, девушка все же перебралась в Россию.

Главным аргументом в пользу такого выбора было то, что адаптироваться к жизни в России ей было проще, чем в другой стране. «Люди в России ближе нам по менталитету, ведь раньше мы жили в одной большой стране. Поэтому для меня это было важно: в Россию не так страшно уехать. Я знаю культуру русских, понимаю их, и мне комфортно с этим народом», — объясняет Назкен.

После обучения она рассчитывает вернуться в Казахстан, потому что по-прежнему очень привязана к родине. Но далеко не все ее соотечественники готовы поступить так же. Особенно это касается русскоязычных казахстанцев из северных областей страны. Многие из них уезжают в Россию не только за образованием, но и за гражданством. Один из таких студентов — Артем, переехавший из Караганды в начале 2010-х. По его словам, многие думают о том, чтобы уехать из Казахстана.

«У меня примерно половина класса уехала, — рассказывает он. — Многие в Сибирь уезжают. В большей степени это русские, казахов меньше. Решение поступать в Москве определили два фактора: качество образования и осознание России своей родной страной. Я не чувствовал себя своим, не вписывался в государственность Казахстана, хотя провел там большую часть своей жизни. Лет с 12-13 я не мог избавиться от ощущения, что меня заставляют чувствовать себя гостем в этой стране. Получалось очень странно: город, в котором я живу, — мой, а страна, в которой он находится, — нет».

Однако для многих главным аргументом для поступления в России остается все же не культурная близость, а стремление к профессиональному росту, поэтому после обучения они уезжают на Запад. Так поступил Виталий, который сейчас продолжает научную карьеру в США и собирается перевезти туда своих родителей. Таким же образом планируют поступить и другие его соотечественники.

«Я хочу поступать в магистратуру. Я ориентируюсь на качество образования, поэтому смотрю не на страну, а на университет. Думаю поступать в Европе, так как там диапазон программ магистратуры шире. Кроме этого, почти все топовые университеты в сфере бизнеса тоже находятся в европейских странах», — рассказывает студентка санкт-петербургского филиала НИУ ВШЭ Дана. Похожие мысли высказывает и Асет: «Возвращаться в Казахстан я не планирую, но и в России оставаться не хотелось бы. Следующим этапом я вижу жизнь в Европе. Скорее всего, в магистратуру буду поступать там».

Страна эмигрантов

Отток населения, особенно молодого и образованного, стал для Казахстана серьезной проблемой после распада СССР. В 1990-е Казахстан покидали русские, белорусы, украинцы и немцы, возвращавшиеся на историческую родину. Но в какой-то момент такую эмиграцию компенсировали переезжающие в страну этнические казахи.

Однако в 2010-х, после мирового экономического кризиса, который не обошел и Казахстан, ситуация вновь начала ухудшаться. В итоге в 2018 году эмиграция достигла пика: страну покинули 42 тысячи человек, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Иммиграция в Казахстан, напротив, пошла на спад, сократившись до 12 тысяч человек в год.

Способствует отъезду и политика мягкой дерусификации страны. В 2018 году, например, Нурсултан Назарбаев поручил органам власти полностью перейти на казахский язык. Продолжается переход государственного языка на латиницу, что в культурном плане еще больше отдалит русскоязычное население от представителей титульной нации. Значение имеют даже такие, казалось бы, мелочи, как смена исторических названий населенных пунктов или отмена русских надписей на банкнотах. При этом русский язык имеет статус официального в Казахстане, и пользуется им преимущественно образованное городское население — даже этнические казахи.

Казахские политики не скрывают тревогу по поводу оттока населения, и в первую очередь молодежи. Об этой проблеме в сентябре говорила представитель партии «Нур Отан» Наталья Жумадильдаева, отмечая, что ежегодно около 60 тысяч казахстанцев выезжают на учебу за пределы республики. Правда, премьер-министр страны Аскар Мамин заверил, что за последние три года за границу отправились учиться только 13 тысяч молодых казахстанцев.

Страна эмигрантов

Цифра явно занижена и не вписывается в ту статистику, которую приводят в России и на которую опиралась в своих подсчетах Жумадильдаева. Ведь в одной лишь Омской области России обучается 12 тысяч казахстанцев. Официальные данные российской и казахстанской статистики разнятся в два-три раза.

Министр общественного развития Дархан Калетаев, успокаивая депутатов, замечает, что миграция — это общемировой тренд, и указывает на другую закономерность: «Люди ищут свою языковую среду, свои корни, и более 70 процентов выезжающих — это представители некоренной национальности».

Однако когда речь заходит о получении образования за границей, если верить социологам, национальный фактор давно перестал быть определяющим. В ходе круглого стола на тему «Эмиграция из РК: отток человеческого капитала», который прошел в начале 2019 года, был представлен отчет, согласно которому этническая миграция уже давно уступила по масштабам трудовой. Среди потенциальных эмигрантов из Казахстана каждый второй — русский, каждый третий — казах, большинство — молодых, 77 процентов — с образованием.

В таких условиях особенно остро встает вопрос студенческой миграции. Ежегодно из 100 тысяч выпускников школ около 20 процентов отправляются на учебу за рубеж и, согласно исследованию Казахского государственного юридического университета, большинство из них не планирует возвращаться на родину. Таким образом, Казахстан теряет высококвалифицированные кадры, которые могли бы оказать серьезное влияние на экономику, политику и социальную сферу страны. Без них Казахстан рано или поздно столкнется с дефицитом квалифицированных кадров, без которых национальную экономику ждет скорая стагнация или, что более вероятно, дальнейшая экономическая экспансия соседних стран. Главным образом — Китая.