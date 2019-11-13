В РАН сообщили, где лучше всего сдают ЕГЭ

В РАН рассказали, где в России лучше всего сдают ЕГЭ

Средние результаты ЕГЭ выше в тех современных районах Московской области , на территории которых в ХIX веке стояли более грамотные деревни, заявил в среду заведующий лабораторией Института психологии РАН , член-корреспондент РАН Дмитрий Ушаков

"Анализировались результаты грамотности крестьянского населения по переписи 1883 года и современные показатели по ЕГЭ для районов Московской области. Оказывается, что грамотность крестьянского населения с достаточно хорошей корреляцией предсказывает, каковы будут результаты ЕГЭ для районов Московской области", — сказал Ушаков на общем собрании членов РАН.

Такая связь, по словам Ушакова, прослеживается, несмотря на то, что современные районы стоят близко друг к другу, и между ними "существует большое перемешивание". Кроме того, аналогичная связь между грамотностью крестьян и результатами ЕГЭ на одной территории прослеживается и в целом по России, добавил он.