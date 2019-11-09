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На Урале разгорелся скандал из-за видео, где школьникам кладут еду руками 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Голыми руками: В школе РФ разгорелся скандал
Фото: © newsHShD
В Екатеринбурге родители учеников одной из местных школ пожаловались, что в столовой детям накладывают еду голыми руками. Об этом сообщает E1.RU.
Портал опубликовал видео, которое прислал один из читателей. На записи видно, что некоторые из работниц школьной столовой раскладывают пищу в тарелки без перчаток. Собеседник издания утверждает, что кадры сняты 8 ноября.
"Детям давали сосиску и гречку. Раскладывали руками. Главный повар на заднем плане тоже без перчаток", — сказал он.
Воспитанники школы жалуются на то, что еда бывает холодной и невкусной, а порции очень маленькими.
"Приборы столовые кладутся на стол, а он, может быть, даже не протерт. Макароны, которые давали до этого, были в виде слипшегося комка", — отметил читатель.
Собеседник издания рассказал, что родители учеников пытались прийти в столовую и проверить качество питания, однако визит необходимо согласовывать с директором школы.
"Просто прийти и попробовать нельзя. Директор каждый раз обещает, что возьмет ситуацию в свои руки и лично проверит. Но результата нет", — пожаловался он.
Как пишет E1.RU, в департамент образования Екатеринбурга ознакомились с видео. В ведомстве заявили, что на кадрах "однозначно не сотрудники школы, а сотрудники в штате поставщика". По факту инцидента будет проведена проверка.
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Комментарии1 
Теги:
Образование , Происшествия , Екатеринбург
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