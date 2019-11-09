Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент РАН предложил учитывать на экзаменах креативность абитуриентов 

РИА Новости 1 час назад
ЕГЭ предложили изменить
Фото: ТАСС
Система ЕГЭ сделала оценку знаний школьников объективной, но тем не менее ей необходимо переформатирование, чтобы можно было в ходе экзаменов оценить еще креативность и кругозор выпускников, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"У ЕГЭ есть несомненные положительные результаты по объективизации уровня знаний школьников, и это плюс. С другой стороны, есть и очевидные минусы, о которых говорят и родители, и преподаватели. Дело в том, что ЕГЭ устроен таким образом, что последний год обучения в 11-м классе школьники уже знают, что им важно сдать ЕГЭ по определенным дисциплинам, чтобы дальше поступать в университет, и они основное свое внимание уделяют именно тренировкам по этой дисциплине, и весь широкий набор других предметов ими уже не востребован", — сказал Сергеев.
По его словам, из-за интенсивной подготовки к ЕГЭ школьники уделяют меньше внимания расширению своего кругозора и поиску призвания.
"Каким образом избавиться от этого — вопрос очень серьезный. Возможно, в будущем вместе с этими едиными экзаменами что-то должно быть дополнительно введено, что дает не только баллы, которые абитуриент приносит в университет, но и оценивающее креативные способности ученика и его кругозор", — подчеркнул он.
Президент РАН отметил, что такая оценка может производиться в рамках форматов, схожих с применяемыми ранее устными экзаменами, когда можно посмотреть на реакцию человека в нестандартных ситуациях.
"Многие сожалеют о том, что устная часть ушла из выпускных экзаменов, но все понимают, что при личном общении появляется и субъективное отношение. Мне кажется, что, признавая то, что ЕГЭ привел к объективизации, нам необходимо что-то добавить, что обязательно бы оценивало кругозор и креативные способности", — указал он.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Последние новости
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Комментарии 
Теги:
Образование , Общество , Александр Сергеев , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта новая причина расторжения ДРСМД
Раскрыта новая причина расторжения ДРСМД 30
США сделали неожиданное признание о НАТО
США сделали неожиданное признание о НАТО 45
«Германия всегда будет благодарна СССР»
«Германия всегда будет благодарна СССР» 10
Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети
Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети
США обозвал своим проектом стабильность на Украине
США обозвал своим проектом стабильность на Украине 4
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение