ЕГЭ предложили изменить

Президент РАН предложил учитывать на экзаменах креативность абитуриентов

Александр Сергеев. Система ЕГЭ сделала оценку знаний школьников объективной, но тем не менее ей необходимо переформатирование, чтобы можно было в ходе экзаменов оценить еще креативность и кругозор выпускников, заявил РИА Новости президент Российской академии наук

"У ЕГЭ есть несомненные положительные результаты по объективизации уровня знаний школьников, и это плюс. С другой стороны, есть и очевидные минусы, о которых говорят и родители, и преподаватели. Дело в том, что ЕГЭ устроен таким образом, что последний год обучения в 11-м классе школьники уже знают, что им важно сдать ЕГЭ по определенным дисциплинам, чтобы дальше поступать в университет, и они основное свое внимание уделяют именно тренировкам по этой дисциплине, и весь широкий набор других предметов ими уже не востребован", — сказал Сергеев.

По его словам, из-за интенсивной подготовки к ЕГЭ школьники уделяют меньше внимания расширению своего кругозора и поиску призвания.

"Каким образом избавиться от этого — вопрос очень серьезный. Возможно, в будущем вместе с этими едиными экзаменами что-то должно быть дополнительно введено, что дает не только баллы, которые абитуриент приносит в университет, но и оценивающее креативные способности ученика и его кругозор", — подчеркнул он.

Президент РАН отметил, что такая оценка может производиться в рамках форматов, схожих с применяемыми ранее устными экзаменами, когда можно посмотреть на реакцию человека в нестандартных ситуациях.

"Многие сожалеют о том, что устная часть ушла из выпускных экзаменов, но все понимают, что при личном общении появляется и субъективное отношение. Мне кажется, что, признавая то, что ЕГЭ привел к объективизации, нам необходимо что-то добавить, что обязательно бы оценивало кругозор и креативные способности", — указал он.