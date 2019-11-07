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Новая гимназия в Ступине приняла 400 детей 

Газета.Ru 42 минуты назад
Новая гимназия в Ступине приняла 400 детей
Фото: РИА Новости
В Ступине заработала гимназия, в которую пришли учиться 400 детей из соседних школ. Ученики играют в пинг-понг на переменах и плавают в бассейне. Но самое главное — гимназия помогла избавиться от второй смены, сообщает телеканал "360".
В распоряжении школьников уютная спальня, бассейн с отфильтрованной и подогретой водой, спортзал и столовая. Это не курорт, а гимназия N7 в Ступине. Она открыла свои двери совсем недавно, но уже приняла 400 детей. Из соседних школ их переводили сразу целыми классами.
Почти все ученики новой гимназии когда-то учились во вторую смену. Сейчас все изменилось. В час дня они уже собираются домой. В прошлом году многим школьникам не хватало времени на хобби, а теперь они с удовольствием посещают кружки и секции. Новая гимназия может принять еще 200 детей.
В новых стенах изменился и подход к привычной системе образования: завуч играет в пинг-понг с учениками, а директор следит за счетом.
Школьное здание тоже необычное. Стены в коридорах покрашены в яркие цвета, здесь установлены противопожарные двери и специальное напольное покрытие для слабовидящих.
В этой школе универсальные кабинеты: любой учитель может зайти в какой угодно класс и начать урок. А в кабинетах — компьютеры, интерактивные доски. Дети остались в полном восторге. Но отдельная гордость — педагогический состав.
"Больше всего, честно скажу, поразило, что в первый день работы в школе 100% педагогов уже есть, вот несмотря на красивую картинку, самое главное — те, кто вдохнет в это жизнь", — отметила Елена Михайлова, заместитель министра образования Московской области.
На этом борьба со вторыми сменами в Ступине не закончится. В округе планируется создание двух новых школ: одна на 825 мест, другая — на 550, контракт на ее строительство уже заключают. Полностью вторую смену в Московской области ликвидируют к 2021 году.
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Теги:
Образование , Общество , Елена Михайлова
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