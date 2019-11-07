Названы регионы с наибольшим дефицитом учителей

Названы регионы России с наибольшим дефицитом учителей

Корреспонденты «Российской газеты» побывали в нескольких регионах страны и выяснили, где дефицит педагогов достиг критической точки.

Крыму системной проблемы с педагогами в нет. Тем не менее, здесь отмечается недостаток предметников, таких как учителей математики, русского языка, начальных классов, физики и информатики. С весны нынешнего года в республике работает программа поддержки молодых педагогов. Так, 1700 преподавателей каждый месяц получают дополнительно по пять тысяч рублей. В данный момент с нехваткой учителей борются за счет увеличения нагрузки на других специалистов.

В Астрахани обнаружили проблему с числом педагогов иностранного языка. Появилась она в этом году, когда в школах ввели обязательную вторую дисциплину иностранного языка. В будущем году в регионе будет запущена программа под названием «Земский учитель», которая предусматривает материальную поддержку.

На выделение средств также надеются и в Омской области. Здесь ежегодный дефицит учителей составляет 800 вакансий. Уточняется, что программа стартует с начала будущего года. Также проблемы с кадрами «испытывают» и школы восьми регионов Омской области. Чтобы исправить сложную ситуацию, учителя прибегают к проведению уроков иностранного языка, химии и биологии по видеосвязи.