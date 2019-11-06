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Студентов могут обязать изучать новую дисциплину 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Студентов обяжут изучать новую дисциплину
Фото: РИА Новости
Как говорят эксперты, она будет способствовать переходу на четырехдневную рабочую неделю.
В российских вузах и колледжах в ближайшие годы может появиться новый предмет — операционная эффективность, который должен научить студентов рационально распределять свое время, повышать свою производительность с помощью современных технологий и не отвлекаться на бесполезные дела.
Инициатором введения нового предмета является «Общероссийский народный фронт». Там считают, что дисциплину должны осваивать все без исключения студенты, как и основы марксизма-ленинизма в советское время. В перспективе это будет способствовать переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Идею поддержали в Министерстве экономического развития, сообщают «Известия». По информации издания, там уже организовали курс дополнительного образования «Лидеры производительности».
В Министерстве науки и образования, в свою очередь, заявили, что вузы вправе разрабатывать программы в рамках федеральных государственных образовательных стандартов самостоятельно.
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Теги:
Образование , Общество , Минэкономразвития , Минобрнауки , газета "Известия"
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