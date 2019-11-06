Студентов обяжут изучать новую дисциплину

Студентов могут обязать изучать новую дисциплину

Как говорят эксперты, она будет способствовать переходу на четырехдневную рабочую неделю.

В российских вузах и колледжах в ближайшие годы может появиться новый предмет — операционная эффективность, который должен научить студентов рационально распределять свое время, повышать свою производительность с помощью современных технологий и не отвлекаться на бесполезные дела.

Инициатором введения нового предмета является «Общероссийский народный фронт». Там считают, что дисциплину должны осваивать все без исключения студенты, как и основы марксизма-ленинизма в советское время. В перспективе это будет способствовать переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Идею поддержали в Министерстве экономического развития , сообщают «Известия». По информации издания, там уже организовали курс дополнительного образования «Лидеры производительности».