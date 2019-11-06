Нехватка кадров: Врачей и учителей решили пересчитать

Врачей и учителей просят пересчитать с учётом задач нацпроектов

Свердловской области не хватает 30 процентов врачей, в Забайкальском крае за пять лет докторов стало меньше на 591 человека, серьезный недостаток квалифицированных медиков испытывает Ставропольский край . Не лучше положение и в образовании — молодых учителей у нас всего 5,5 процента. Решить проблему без целевого обучения этих специалистов не получится, считают эксперты. По их мнению, студентов — целевиков в медвузах в следующем году должно быть не меньше 70 процентов, а в ординатуре — до 100 процентов.

В связи с этим сенаторы хотят знать, сколько педагогов и медиков выпустят вузы, колледжи и техникумы в 2020 году и какое количество будущих обладателей диплома уже имеют договоры на целевое обучение.

Медкадров не хватает почти во всех регионов

Принятый в первом чтении проект бюджета на 2020 год предполагает: финансирование здравоохранения только на федеральном уровне вырастет на 345 миллиардов рублей и составит почти 700 миллиардов рублей. Средства планируется потратить в том числе на создание и обновление свыше 1,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. На 52 миллиарда рублей увеличатся расходы федерального бюджета на образование — эти средства будут направлены, в частности, на реконструкцию и строительство школ. При этом важная задача не только построить, но и «наполнить указанные выше организации и учреждения квалифицированными кадрами», считает Председатель Комитета Совета Федерации по экономический политике Андрей Кутепов . Однако пока что с дела в этой сфере обстоят не лучшим образом.

Например, по данным Минздрава , только в первичном звене здравоохранения не хватает около 25 тысяч врачей и примерно 130 тысяч среднего медперсонала. Сенатор направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой письмо (есть в распоряжении «Парламентской газеты») с просьбой предоставить точную информацию о количестве специалистов, необходимом для реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование», в том числе «по каждому региону». Также его интересует то, сколько педагогов и медиков выпустят ВУЗы, колледжи и техникумы в 2020 году и какое количество из этих молодых специалистов имеют договоры на целевое обучение.

Страдают от нехватки врачей и педагогов, по данным Кутепова, жители почти всех субъектов. «В Свердловской области дефицит врачей достиг 30 процентов, а на скорой помощи — 40 процентов. В больницах больше всего не хватает хирургов, кардиологов и психиатров, а в сельской местности — фельдшеров», — отметил сенатор.

С острым дефицитом детских врачей, по его информации, столкнулся Ставропольский край. Так, укомплектованность детскими врачами-специалистами медорганизаций на территории города Ессентуки составляет 69 процентов. Изобильненская районная больница и Минераловодская районная больницы укомплектованы детскими врачами-специалистами лишь на 42 процента. В Забайкальском крае с 2013 по 2018 год количество врачей уменьшилось на 591 человека, среднего персонала — на 1588 человек. При этом наибольший дефицит врачей отмечается в амбулаторно-поликлиническом звене — 404 человека. В стационарном звене не хватает 55 специалистов, дефицит службы врачей скорой медицинской помощи составил 56 человек. В Алтайском крае укомплектованность больниц кадрами менее 50 процентов. «Совместительство во врачебной среде доходит до 2,5 ставок, — подчеркивает Кутепов. — Указанная статистика противоречит и задачам повышения качества медицинской помощи».

Отрицательными факторами является низкая заработная плата и большая нагрузка

Дефицит кадров фиксируется и в сфере образования. Согласно статистическим данным, число учителей в возрасте от 22 до 25 лет составляет всего 5,5 процентов, отметил парламентарий. «Профессия педагога и воспитателя не популярна и не авторитетна для большинства выпускников школ, — пояснил он. — В результате учителя работают на несколько ставок, не хватает учителей-предметников в школе и воспитателей в детских садах. Отрицательными факторами является низкая заработная плата и большая нагрузка».

На бюджетных местах ординатуры должны учиться «целевики»

Способы решения проблемы дефицита медкадров детально обсудили 22 октября, на заседании Совета по региональному здравоохранению, которое провела спикер палаты регионов Валентина Матвиенко , напомнил «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. В частности, председатель указала на то, что помочь в данном случае может целевой приём в медвузы. Однако с его планированием есть проблемы, признала спикер. «На простом примере сбора заявок от регионов на целевое обучение специалистов в текущем году видно, что заявленная потребность ряда субъектов не соответствует дефицитным позициям медорганизаций. Например, не хватает педиатров, онкологов, неврологов, врачей скорой помощи, а просят подготовить стоматологов и урологов. Это абсолютно ненормальная ситуация», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Параллельно в медвузах необходимо увеличивать долю студентов-целевиков — уже со следующего года она должна быть не менее 70 процентов, считает она. «Эту планку нужно постоянно повышать, и довести её до 90 процентов, а в ординатуре — до 100 процентов, — отметила спикер. — Здравоохранение не рыночная система, а система обеспечения жизни и здоровья людей».

Как пояснил Владимир Круглый, если человек получает медицинскую специальность за счёт бюджета, он обязательно должен знать, где будет трудиться — то есть у него должен быть «целевой договор», по которому ему придётся отработать в определённом месте по той специальности, которую он выбрал. «Кроме того, в каждом регионе должна быть своя программа привлечения кадров в здравоохранение, — указал Владимир Круглый. — Если есть вуз медицинский — это одна программа — не только выпуск, но и удержание кадров, если вуза нет — привлечение специалистов».

По мнению Валентины Матвиенко, свою лепту в решение этой проблемы могли бы внести и ректоры медвузов. «Прежде каждый ректор отслеживал судьбу выпускника — кто трудоустроен, у кого есть какие проблемы, кто не пошёл в медицину и почему. Сегодня подход такой: выдали дипломы и всё», — сказала она.