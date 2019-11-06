Две трети российских школ признали ветхими

Васильева назвала ветхими почти две трети российских школ

Почти две трети школьных зданий в России были построены в 1950-1960-е годы и находятся в обветшалом состоянии. Об этом сообщила министр просвещения России Ольга Васильева на всероссийском форуме руководителей образовательных центров "Точка роста".

"Я знаю, что у нас большие проблемы: у нас 60% школьных зданий ветхие", — сказала она.

Министр добавила, что перед тем, как в конце сентября в сельских школах 50 регионов страны открылось более 2 тыс. "Точек роста" — центров цифрового, гуманитарного и естественно-научного профиля, учителям пришлось во многом собственноручно делать ремонт и подготавливать школы для закупки современного оборудования.

Вместе с тем Васильева заверила, что государство продолжит проводить работу по строительству новых школ, в том числе в селах.

"Большие инвестиции будут. Президент выступал на Совете по русскому языку, где как раз еще зашел разговор о том, что в ближайшее время мы как раз начнем говорить о новых местах, коих мы должны построить еще дополнительно к тому, что есть, почти миллион. Конечно, это коснется сельских школ", — отметила Васильева.

Она подчеркнула, что "Точки роста" и в целом школы — это центры притяжения социокультурной жизни сел и малых городов. Именно поэтому, уверена министр, даже малокомплектные школы ни в коем случае нельзя закрывать.