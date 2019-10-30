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Российский университет собирал отпечатки пальцев детей для лженаучного исследования 

Газета.Ru + ещё 13 6 часов назад
Российский университет собирал отпечатки пальцев детей для лженаучного исследования
Фото: Газета.Ru
Сотрудники университета "Синергия" снимали отпечатки пальцев учеников подмосковных школ без разрешения родителей, сообщает "Коммерсантъ".
Представители "Синергии" заявили, что сканирование отпечатков пальцев детей проводится в рамках теста на профориентацию. Они ссылаются на дерматоглифику — якобы научное учение об определении характера, способностей и судьбы человека по узорам на пальцах.
Научная обоснованность дерматоглифики была опровергнута комиссией РАН по борьбе с лженаукой в 2016 году.
Отпечатки пальцев являются биометрическими персональными данными, их сбор и обработка должны осуществляться только в случаях, предусмотренных законом.
Представитель Роскомнадзора заявил, что ведомство проводит работу по установлению лиц, реализующих сбор данных.
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Теги:
Образование , Роскомнадзор , РАН
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