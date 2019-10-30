Российский университет собирал отпечатки пальцев детей для лженаучного исследования 

Сотрудники университета "Синергия" снимали отпечатки пальцев учеников подмосковных школ без разрешения родителей, сообщает "Коммерсантъ".
Представители "Синергии" заявили, что сканирование отпечатков пальцев детей проводится в рамках теста на профориентацию. Они ссылаются на дерматоглифику — якобы научное учение об определении характера, способностей и судьбы человека по узорам на пальцах.
Научная обоснованность дерматоглифики была опровергнута комиссией РАН по борьбе с лженаукой в 2016 году.
Отпечатки пальцев являются биометрическими персональными данными, их сбор и обработка должны осуществляться только в случаях, предусмотренных законом.
Представитель Роскомнадзора заявил, что ведомство проводит работу по установлению лиц, реализующих сбор данных.