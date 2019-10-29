«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь

Гусейнов опубликовал пост в Facebook , в котором возмутился отсутствием в Москве прессы на иностранных языках.

Он отметил, что в Берлине можно найти газеты на русском, турецком, сербском, греческом языках, тогда как в Москве такого разнообразия нет.

«А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», — написал филолог.

Запись вызвала шквал критики со стороны интернет-пользователей.