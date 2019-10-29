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«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь 

Рамблер + ещё 22 8 минут назад
«Убогий клоачный русский»: во ВШЭ унизили родную речь
Фото: Газета.Ru
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов назвал русский язык «убогим» и «клоачным».
Гусейнов опубликовал пост в Facebook, в котором возмутился отсутствием в Москве прессы на иностранных языках.
Он отметил, что в Берлине можно найти газеты на русском, турецком, сербском, греческом языках, тогда как в Москве такого разнообразия нет.
«А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», — написал филолог.
Запись вызвала шквал критики со стороны интернет-пользователей.
Позже Гусейнов объяснил «360», что считает русский язык прекрасным, но в наше время языку «не повезло, потому что на нем говорят болваны».
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Теги:
Образование , Общество , Гасан Гусейнов , ВШЭ
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