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«Поначалу я подумал, это троллинг». Учителям в самарской школе запретили использовать иностранные мессенджеры 

BFM.RU
Учителям запретили использовать иностранные мессенджеры
Фото: ТАСС
Учителям в самарской школе запретили пользоваться иностранными мессенджерами, соцсетями и сервисами в служебных целях, сообщает «Коммерсантъ». Такую рекомендацию учреждениям образования дал совет по информационной безопасности при полпреде президента в Поволжском федеральном округе. Однако на местах просьба переросла в приказ.
Приказ директора школы с гордым названием «Дневной пансион — 84» опубликовал в Facebook житель Самары Сергей Федоров. Документ гласит, что работникам школы нужно исключить возможность пользоваться иностранными ресурсами для служебной переписки.
В стоп-листе и мессенджеры, и соцсети, и почта, и облачные сервисы. Нельзя публиковать информацию на таких доменах, как.com,.net,.org и так далее. Сотрудникам приказано с 1 ноября пользоваться строго мессенджером «ТамТам» и туда же перенести родительские чаты. Сергей Федоров говорит, сначала решил, что это фейк.
«Честно говоря, поначалу я подумал, что это такой троллинг директора школы, который, получив невнятное и глупое предписание из департамента образования, как в итальянской забастовке, решил довести его до такого абсурда, чтобы все увидели, какая это чушь. Вроде, оказалось, что нет».
В письме чиновникам от образования содержалась рекомендация, сказал Business FM представитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Владимир Силантьев. Почему в итоге она приняла форму приказа, он не знает.
Владимир Силантьев, представитель департамента информационных технологий и связи Самарской области: «За тех людей, которые эти приказы выпускают, я отвечать не могу, и не буду, и не стану, потому что я не знаю их мотивацию. Мотивация у нас одна — информационная безопасность, предотвращение возможных утечек информации, покушение, в информационном плане я имею в виду, на цифровые аккаунты личностей, тем более детей, тем более в родительских чатах. Всего остального там нет — ни шпиономании, ни прочей ерунды, которую могут навесить. Мы руководствуемся тем, чтобы информационная гигиена вошла в каждую семью».
Впрочем, и департамент образования в письме школам именно просил, а не приказывал. Но на местах, видимо, сработала привычка исполнять просьбы неукоснительно. Сами учителя говорят, что служебная переписка обычно ведется в корпоративной электронной почте или в электронном журнале, который является российской разработкой. Да и кто будет пытаться взламывать учительскую переписку в мессенджерах, удивляется руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.
Евгений Лифшиц, руководитель Агентства кибербезопасности: «Это очень трудоемко, очень тяжело взламывать и под силу только спецслужбам. И то далеко не все спецслужбы технически могут это реализовать, прочитать подобный трафик и расшифровать. Это тот случай, где трудоемкость и затрачиваемые ресурсы на получение этой переписки гораздо больше, чем ценность, которую может нести в себе эта переписка. Но в целом нужно понимать, что, когда телефон служебный, тогда администрация вправе как-то диктовать условия пользования. Когда это личный телефон, не важно — планшет, ноутбук, то ограничивать пользователя, тем более приказами, это, на мой взгляд, как минимум нелогично и не соответствует цифровой этике».
Пока в публичном пространстве оказался приказ только одной самарской школы. Но можно предположить, что такие решения приняты и в других, учитывая, что инициатива исходит от совета по защите информации при полпреде президента.
Подобных циркуляров сверху спускается великое множество, говорит преподаватель истории в зеленоградской школе № 2045, заслуженный учитель России Александр Снегуров.
Александр Снегуров, преподаватель истории в зеленоградской школе № 2045, заслуженный учитель России: «К примеру, масса циркуляров по тому, какую мы должны вести антитеррористическую деятельность, сколько всего на нас возложено. Это целая кипа документов, которую мы подписываем. Отклики на разные события в стране через фильтр вот этих распоряжений — в основном бестолковых, перестраховочных. Они не имеют под собой базы, ни материальной, ни правовой. Иными словами, реакция чиновников, для того чтобы отчитаться перед какими-то органами».
На скандал уже отреагировало министерство просвещения. Там сказали, что ведомство активно использует разные каналы коммуникации и имеет свои странички в четырех соцсетях. Минпросвет призвал школы не создавать искусственные рамки и ограничения.
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Теги:
Образование , Общество , Сергей Федоров , Владимир Силантьев , Business FM , Самара , Самарская Область
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