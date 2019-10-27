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Географический диктант пройдет в России в пятый раз 

ТАСС + ещё 1
Географический диктант пройдет в России в пятый раз
Фото: ТАСС
Более 5,7 тысяч площадок в России и 100 за рубежом зарегистрировано для проведения Географического диктанта, просветительская акция начнется в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба Русского географического общества (РГО).
"27 октября 2019 года в 12:00 мск приходи на Географический диктант! Масштабная просветительская акция Русского географического общества пройдет в юбилейный — пятый раз", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для участия зарегистрировано 5 тыс. 753 площадки в России и в 105 зарубежных государствах. Акция пройдет на всех континентах за исключением Антарктиды. Центральной площадкой традиционно станет Шуваловский корпус Московского государственного университета.
По данным Минобороны России, более 230 тысяч военнослужащих и членов их семей, гражданских служащих и сотрудников министерства также проверят свои знания географии в этот день на более чем 1240 площадках акции. Центральной площадкой в Минобороны станет Национальный центр управления обороной РФ, на прямой связи с которым будут все площадки проведения диктанта в военных округах. В написании диктанта также примет участие министр обороны РФ, президент РГО, генерал армии Сергей Шойгу.
"В 2019 году Географический диктант претерпел изменения. На этот раз вопросы разбиты на две группы. Первая часть — 10 довольно простых вопросов, основанных на общеизвестных фактах. Во вторую часть вошли 30 более сложных вопросов. Чтобы ответить на них, требуется не только эрудиция, но и образное, логическое мышление", — отмечается в сообщении.
Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году, за четыре года проведения его участниками стали почти 900 тысяч человек. Рекордным по количеству участников стал 2018 год, когда его написали 376 тысяч человек — 257 тысяч на очных площадках и 119 тысяч в интернете. С 2017 года диктант стал международным — свои знания проверяла не только вся Россия, но и многие зарубежные страны. В 2017 году акция проходила в 25 государствах, а в 2018 году — в 97.
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Теги:
Образование , Общество , Сергей Шойгу , МГУ , Министерство обороны , Русское географическое общество , НЦУО РФ
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