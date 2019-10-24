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Названы способы повысить интерес школьников к обучению 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Названы способы повысить интерес школьников к обучению
Фото: Depositphotos
Названы способы повысить интерес детей к учебе в школе. Об этом сообщает RT со ссылкой на результат исследования специалистов из РАНХиГС.
По мнению 30,9% родителей, мотивация детей к обучению в школе повысится, если изменить содержание образовательных программ.
Так, 28,5% считают необходимым разделить выпускные экзамены из школы и вступительные в вуз, как это было до введения ЕГЭ.
26,4% завили, что учеба станет интереснее, если использовать на уроках информационные технологии.
Кроме того, 18,2% уверены, чтобы замотивировать учащихся необходимо улучшить методику преподавания предметов, 16,9% выступили за более гибкое расписание уроков и 15,5% за изменение системы оценки знаний школьников.
Также 15,5% респондентов думают, что добавить интерес может улучшение организации внеклассной работы и увеличение числа дополнительных занятий в школе (13,9%).
При этом 26% опрошенных родителей отметили, что их дети уже заинтересованы в учебе и не нуждаются в дополнительных стимулах.
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Образование , Общество , Социология , РАНХиГС
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