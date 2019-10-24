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Школьный охранник заменил звонки на песни в Красноярске 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Школьный охранник заменил звонки на песни в Красноярске
Фото: РИА Новости
В школе №32 в Красноярске традиционные звонки заменили на известные песни. В управлении образования города отметили, что инициатива принадлежит школьному охраннику Валерию Максименко.
«Он решил, что классический звонок слишком резкий и неприятный. Никаких положительных эмоций он не несет, только нервирует учеников и педагогов. Веселые мелодичные песни, напротив, поднимают настроение. Теперь дети перед уроками танцуют и с нетерпением ждут начала занятий», — сообщили в администрации города.
Уточняется, что Максименко — военный в отставке, в школе он работает три года. В ведомстве рассказали, что охранник ищет песни в сети, скачивает их, «режет» под формат школьного звонка. В плей-листе уже более 500 композиций. Заказать мелодию звонка могут как ученики, так и педагоги.
«Школьники отдают предпочтение песням из мультиков и фильмов, особым спросом пользуются «Крылатые качели» и мелодии из «Бременских музыкантов». Также ребята любят песни Димы Билана, Александра Реввы, Егора Крида, Мота, Тимы Белорусских, Эмина, групп «Би-2» и «Кино». Педагоги отдают предпочтению классической музыке, хитам 80-90-х годов», — добавили в управлении.
Также сообщается, что Максименко строго следит за содержанием песен. Так, ему пришлось отклонить просьбу сделать школьный звонок из «Владимирского централа».
В ведомстве отметили, что от стандартного школьного звонка отказались и в некоторых других учебных заведения региона.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области запретили «Звонки для учителя».
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Образование , Общество , Крид , Валерий Максименко , Дима Билан , Красноярск
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