Горячее питание в младшей школе может стать обязательным

Ученикам начальных классов может быть гарантирован ежедневный горячий обед. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 24 октября.

Документ разработала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным . Законопроект вводит новое понятие — «здоровое питание» — ежедневный сбалансированный рацион, который должен качественно и количественно соотноситься с потребностями детского организма, способствовать укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Документ также утверждает критерии качественной и безопасной пищи для учеников младших классов, которую они должны получать минимум один раз в день. Законодатели подчеркивают, что здоровой едой детей должны кормить не только в школах, но и в больницах, и в детских лагерях.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что финансирование соответствующего законопроекта ещё не отражёно в проекте бюджета на 2020-2022 годы, но документ, разработанный всеми фракциями, был поддержан председателем Правительства.