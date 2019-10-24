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Горячее питание в младшей школе может стать обязательным 

Парламентская газета + ещё 6 1 час назад
Горячее питание в младшей школе может стать обязательным
Фото: АГН МОСКВА
Ученикам начальных классов может быть гарантирован ежедневный горячий обед. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 24 октября.
Документ разработала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Законопроект вводит новое понятие — «здоровое питание» — ежедневный сбалансированный рацион, который должен качественно и количественно соотноситься с потребностями детского организма, способствовать укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Документ также утверждает критерии качественной и безопасной пищи для учеников младших классов, которую они должны получать минимум один раз в день. Законодатели подчеркивают, что здоровой едой детей должны кормить не только в школах, но и в больницах, и в детских лагерях.
Ранее Вячеслав Володин сообщил, что финансирование соответствующего законопроекта ещё не отражёно в проекте бюджета на 2020-2022 годы, но документ, разработанный всеми фракциями, был поддержан председателем Правительства.
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Комментарии
Образование , Общество , Законопроекты , Валентина Матвиенко , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации
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