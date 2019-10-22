Кто крайний? В детский сад появится электронная очередь

В России может появиться единая электронная очередь в детский сад

Родителей будут информировать о доступности мест в детсадах и о том, как движется очередь на приём. Законопроект, направленный на повышение доступности информирования граждан о наличии свободных мест в дошкольных учреждениях, Госдума рассмотрит в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.

В настоящее время в субъектах Российской Федерации функционируют информационные системы, обеспечивающие предоставление мест в детских садах в электронном виде («электронная очередь», — ред.). Правительственный законопроект предлагает внести изменения в закон «Об образовании» в целях повышения информированности родителей (законных представителей) о результатах рассмотрения заявлений на прием в детские сады и последовательности выделения мест. Как рассчитывают в кабмине, данные изменения будут способствовать повышению прозрачности «электронной очереди». Согласно проекту закона, услуга по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, включена в сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг.

В Комитете Госдумы по науке и образованию инициативу поддерживают, но при этом отмечают, что документ не содержит единого технического подхода к формированию и ведению информационных систем.

Также, как следует из отзыва профильного комитета, законодатели рекомендуют уточнить авторам инициативы состав сведений, предоставляемых родителям (законным представителям) из информационных систем, а также порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.

Все эти замечания, как рассчитывают депутаты, могут быть устранены ко второму чтению документа.

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