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В России может появиться единая электронная очередь в детский сад 

Парламентская газета
Кто крайний? В детский сад появится электронная очередь
Фото: MOS.RU
Родителей будут информировать о доступности мест в детсадах и о том, как движется очередь на приём. Законопроект, направленный на повышение доступности информирования граждан о наличии свободных мест в дошкольных учреждениях, Госдума рассмотрит в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.
В настоящее время в субъектах Российской Федерации функционируют информационные системы, обеспечивающие предоставление мест в детских садах в электронном виде («электронная очередь», — ред.). Правительственный законопроект предлагает внести изменения в закон «Об образовании» в целях повышения информированности родителей (законных представителей) о результатах рассмотрения заявлений на прием в детские сады и последовательности выделения мест. Как рассчитывают в кабмине, данные изменения будут способствовать повышению прозрачности «электронной очереди». Согласно проекту закона, услуга по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, включена в сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг.
В Комитете Госдумы по науке и образованию инициативу поддерживают, но при этом отмечают, что документ не содержит единого технического подхода к формированию и ведению информационных систем.
Также, как следует из отзыва профильного комитета, законодатели рекомендуют уточнить авторам инициативы состав сведений, предоставляемых родителям (законным представителям) из информационных систем, а также порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
Все эти замечания, как рассчитывают депутаты, могут быть устранены ко второму чтению документа.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.
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Комментарии1
Образование , Общество , Госдума
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