Путин рассказал о бесплатном втором высшем образовании

Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров

Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать о том, чтобы желающие стать драматургами или режиссерами могли бесплатно получить второе высшее образование.

"По поводу второго высшего бесплатно — я услышал, что вы сказали. Мы этот вопросы решим. Решим его или путем увеличения количества грантов, существенного увеличения, или снятием этих ограничений по второму высшему бесплатно", — сказал Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИК им. С. А. Герасимова, отвечая одному из участников дискуссии.

"Есть опасение в правительстве. Какое? Что стоит открыть эту форточку только для одной отрасли, сразу по всем остальным отраслям будет то же самое, включая образование, здравоохранение и так далее, и так далее. Но я не могу с вами не согласиться в том, что вот по некоторым направлениям вот такие, которые вы сейчас обозначили, имеется в виду, там: режиссура, драматургия, — конечно, это все-таки особые вещи, к этому нельзя подходить общей меркой", — добавил Путин.