Шойгу поздравил педагогов с Днем учителя

Министр отметил, что благородный, ответственный и поистине самоотверженный труд учителей пользуется в России особым почетом и уважением.

Шойгу отметил, что благородный, ответственный и поистине самоотверженный труд учителей пользуется в России особым почетом и уважением.

«Носители разносторонних знаний, высоких духовных и нравственных идеалов, вы открываете для своих подопечных красоту мира, пробуждаете у них интерес к наукам, прививаете любовь к Родине и гордость за ее свершения.

Благодаря вашему мастерству, умелому применению традиционных и инновационных методов обучения, стремлению идти в ногу со временем в учебных заведениях создана оптимальная интеллектуальная среда, позволяющая тысячам воспитанников, курсантов и слушателей получать качественное образование, совершенствовать свои навыки и в полной мере реализовывать таланты», — сказал министр.

Сергей Шойгу напомнил, что опираясь богатый опыт, Министерство обороны активно развивает сеть образовательных учреждений. В этом году ее пополнили Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» в Санкт-Петербурге.

«Уверен, что наша совместная работа позволит и впредь готовить грамотных, думающих, одухотворенных граждан России, настоящих патриотов, которые приумножат славу Вооруженных Сил и нашей великой страны», — подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу пожелал всем педагогам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.