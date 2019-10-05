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Шойгу поздравил педагогов с Днем учителя 

ТК «Звезда» + ещё 1 54 минуты назад
Шойгу поздравил педагогов с Днем учителя
Фото: MOD Russia, Twitter.com, Globallookpress
Министр отметил, что благородный, ответственный и поистине самоотверженный труд учителей пользуется в России особым почетом и уважением.
Министр обороны Сергей Шойгу поздравил руководителей, преподавателей и работников образовательных учреждений Минобороны РФ с профессиональным праздником — Днем учителя.
Шойгу отметил, что благородный, ответственный и поистине самоотверженный труд учителей пользуется в России особым почетом и уважением.
«Носители разносторонних знаний, высоких духовных и нравственных идеалов, вы открываете для своих подопечных красоту мира, пробуждаете у них интерес к наукам, прививаете любовь к Родине и гордость за ее свершения.
Благодаря вашему мастерству, умелому применению традиционных и инновационных методов обучения, стремлению идти в ногу со временем в учебных заведениях создана оптимальная интеллектуальная среда, позволяющая тысячам воспитанников, курсантов и слушателей получать качественное образование, совершенствовать свои навыки и в полной мере реализовывать таланты», — сказал министр.
Сергей Шойгу напомнил, что опираясь богатый опыт, Министерство обороны активно развивает сеть образовательных учреждений. В этом году ее пополнили Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» в Санкт-Петербурге.
«Уверен, что наша совместная работа позволит и впредь готовить грамотных, думающих, одухотворенных граждан России, настоящих патриотов, которые приумножат славу Вооруженных Сил и нашей великой страны», — подчеркнул глава Минобороны.
Шойгу пожелал всем педагогам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.
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Комментарии1
Образование , Общество , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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