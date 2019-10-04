Головой в унитаз: что творится в московской школе

Директор московской школы №1536 Марина Акатова написала заявление об уходе после того, как ранее стало известно об издевательствах школьников над сверстником. Несколько дней назад в сеть попал ролик, на котором видно, как учащиеся опускают головой в унитаз мальчика, который впоследствии оказался певцом ансамбля Ильи Резника

Директор столичной школы №1536, где ученики издевались над своим сверстником, Марина Акатова написала заявление об увольнении, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы

«Департамент образования и науки города Москвы считает недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем 8 класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения.

Директор школы №1536 Марина Акатова написала заявление об уходе, Департамент удовлетворил ее просьбу», — заявили в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что сотрудники соцзащиты работают с детьми и семьями. С учащимися этого учебного заведения беседуют социальные педагоги и психологи.

Ранее телеграм-канал «Московские новости» сообщил, что в московской школе №1536 школьники издевались над сверстником, опуская его головой в унитаз. Видео, подтверждающее это, появилось в сети 1 октября. На кадрах видно, как парни толкают мальчика со словами: «Давай, иди, пупсик!».

Позже выяснилось, что мальчик, терпевший издевательства, — певец ансамбля Народного артиста РФ Ильи Резника и неоднократно снимался в качестве актера во многих ТВ-передачах.

По словам матери ребенка, ее сын в тот день вернулся весь в слезах.

«Он сказал, что классный руководитель ему сказала: «Ты больше никогда на концерты и на репетиции ходить не будешь, так и передай своим родителям», — сообщила женщина телеграм-каналу Life Shot.

Бывший директор школы отмечала: администрация учебного заведения после того, как узнала об инциденте, незамедлительно сообщила о нем родителям школьников и «в компетентные органы».

«Подобные ситуации недопустимы, и мы примем все необходимые меры для их предотвращения», — говорила ранее Авакова РИА «Новости».

Московский СК возбудил уголовное дело по факту издевательств подростков, обучающихся в школе №1536, в отношении ученика младших классов. Им инкриминируют совершение преступления по статье 116 УК РФ «Побои».

Вместе с тем проверку запустили и в Департаменте образования и науки Москвы, а также в столичном МВД . Сотрудники органов совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав устанавливают причины произошедшего. Как ранее рассказали в Департаменте образования, служебная проверка продолжается.

Как рассказала телеканалу «360» преподаватель школы, где произошел инцидент, Наталья Любарская, ей и ее близким уже поступают угрозы.

«Меня сейчас и мою семью преследуют во всех социальных сетях, угрожают. Я уже второй день живу в каком-то кошмаре. Люди с незнакомых номеров, с разных городов, вплоть до того, что на корпоративную почту. Потоки грязи на всю мою семью, моих детей, всех», — пожаловалась классная руководительница потерпевшего.

Учительница объяснила, что пыталась заблокировать свою страницу в социальных сетях, но у нее это пока не получилось. В то же время она отметила, что родители юного певца не идут на контакт.

Генеральный директор театра Резника Ирина Романова написала в своем твиттере, что над мальчиком якобы «издевались 2,5 года», и Любарская об этом знала. Сама же учительница утверждает, что написанное в посте — неправда.

Против потерпевшего мальчика началась травля — об этом Романова рассказала каналу «360».

«Там дети говорят, шлют ему такие проклятья. Может, они на митинг с плакатами выйдут сейчас к его дому в защиту учительницы и школы, что якобы они ни при чем», — рассказала гендиректор театра, в котором занимался мальчик. Ирина Романова считает, эти волнения среди учеников поднимает сама классная руководительница.

На эту историю уже обратила внимание омбудсмен Москвы Татьяна Потяева . Она сообщила РИА «Новости», что намерена разобраться в произошедшем.

«Конечно, будем разбираться. У меня пока нет уполномоченного по правам ребенка, но управление по детству в обязательном порядке с выездом на место будет разбираться в ситуации, что произошло, каким образом были допущены такие упущения, обязательно будем разбираться», — сказала Потяева.

Она отметила, что необходимо поговорить со всеми участниками инцидента, в том числе с классным руководителем и с руководством школы.