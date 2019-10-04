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Российская учительница пригрозила «спустить шкуру» с ученика за потерю тетради 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
В Якутии учительница одной из сельских школ грубо поругала ученика и пригрозила «спустить с него шкуру» за то, что мальчик потерял тетрадь. Видеозапись конфликта опубликовало издание NewsYkt.
На записи видно, как учительница сначала кричит на ученика, после чего прижимает его к стене и говорит, что если мальчик еще раз потеряет тетрадь, она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу». Затем учительница отталкивает ребенка и заходит в кабинет, на этом запись заканчивается.
Министр образования и науки республики Владимир Егоров заявил, что на видео запечатлена учительница английского языка одной из школ Сунтарского улуса. Ее зовут Елена Васильева, женщина пришла работать в школу в сентябре 2019 года. По словам Егорова, организована служебная проверка. Он назвал такие действия педагога «совершенно недопустимыми в любых обстоятельствах».
В июле сообщалось, что учитель физкультуры из села Черный Мыс в Новосибирской области едва не оторвал ухо одному из школьников во время воспитательной беседы. Местные жители рассказали, что пострадавший ребенок был на «особом счету» у педагогов. В сельсовете отметили, что детьми занимается не мать, а бабушка, и они «предназначены сами себе». Сколько детей у женщины, там не уточнили.
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Образование , Видео , Общество , Елена Васильева , Республика Саха (Якутия)
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