В школах Красноярска ввели видеонаблюдение

В Красноярске ввели видеозапись уроков для разбора конфликтов

Около 40 камер в двух красноярских школах ведут запись происходящего на уроках, чтобы использовать эти данные для разбора конфликтных ситуаций и дисциплинировать учеников и педагогов, сообщается в четверг на сайте городской администрации.

В середине сентября стало известно об инциденте на уроке физкультуры в школе № 16 Красноярске , когда учитель ударил по голове семилетнего ребенка. Полиция начала проверку по заявлению родителей 18 сентября, учитель на время служебной проверки в школе отстранен от занятий. Педагог объяснял, что мальчик баловался на уроке, и позже извинился перед мамой ученика.

"В школах № 143 и 148 за учениками наблюдают даже во время уроков. Порядка 40 камер установили в классах во время проведения выпускных экзаменов. После аттестации видеонаблюдение решили оставить для онлайн-трансляций мастер-классов, разбора конфликтных ситуаций и поисков хулиганов. В учреждениях уверены, что наличие камер дисциплинируют и учеников, и педагогов", — говорится в сообщении.

О записи предупреждены ученики и педагоги, она ведется весь день. Уточняется, что записи с камер отсутствуют в открытом доступе.

Это пилотный проект видеонаблюдения в классах. В мэрии города отметили, что системами видеонаблюдения оснащено 99% общеобразовательных учреждений города, а за последние два года количество камер видеонаблюдения увеличилось в три раза, до 3040 штук.