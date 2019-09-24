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РУДН впервые вошел в топ-500 мирового рейтинга QS 

Обручевский меридиан + ещё 1 37 минут назад
РУДН впервые вошел в топ-500 мирового рейтинга QS
Фото: РИА Новости
Мировое агентство QS представило рейтинг лучших университетов мира QS Graduate Employability Rankings 2020.
РУДН впервые вошел в мировой рейтинг лучших университетов планеты по показателям трудоустройства QS Graduate Employability Rankings 2020, заняв место в группе топ-500.
«Мы — единственный российский вуз, который системно занимается вопросами трудоустройства иностранных студентов и выпускников. В этом году создан Международный клуб работодателей — этот проект поддержали представители 28 стран. Он объединяет ведущие вузы, компании и ассоциации выпускников. Сейчас в нем уже 121 участник. Судя по интересу, к концу года эта цифра удвоится. Кроме этого, каждый год у РУДН более 300 партнеров из 44 стран в области трудоустройства выпускников. Наши студенты проходят практику и в Европе, и в Латинской Америке, и в Азии — у нас порядка 1200 соглашений», — рассказал ректор РУДН Владимир Филиппов.
Рейтинг QS Graduate Employability Rankings 2020 оценивает вузы по пяти показателям: репутация среди работодателей, достижения выпускников, взаимодействие работодателей со студентами, партнерство с работодателями и доля трудоустроенных выпускников.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
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Образование , Наука , Владимир Филиппов , РУДН
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