И вашим, и нашим: Студентов привлекут к строительству

В России возродят студенческие стройотряды

Студенческие стройотряды будут привлекать к реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Сегодня, 21 сентября, вступает в силу соответствующее постановление Правительства.

Документом устанавливается, что государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» дополняется рекомендацией привлекать к осуществлению мероприятий студенческие строительные отряды.

В постановлении отмечается, что это «будет способствовать созданию дополнительных условий как для развития движения студенческих отрядов, так и для обеспечения строительного сектора региона квалифицированными строительными кадрами».

Кроме того, документ корректирует правила предоставления регионам субсидий на развитие жилищного строительства и порядок распределения средств между проектами по развитию территорий.

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