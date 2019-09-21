Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России возродят студенческие стройотряды 

Парламентская газета 33 минуты назад
И вашим, и нашим: Студентов привлекут к строительству
Фото: ТАСС
Студенческие стройотряды будут привлекать к реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Сегодня, 21 сентября, вступает в силу соответствующее постановление Правительства.
Документом устанавливается, что государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» дополняется рекомендацией привлекать к осуществлению мероприятий студенческие строительные отряды.
В постановлении отмечается, что это «будет способствовать созданию дополнительных условий как для развития движения студенческих отрядов, так и для обеспечения строительного сектора региона квалифицированными строительными кадрами».
Кроме того, документ корректирует правила предоставления регионам субсидий на развитие жилищного строительства и порядок распределения средств между проектами по развитию территорий.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Парламентская газета: последние новости
Морозов: Первая помощь должна стать неотъемлемой частью жизни каждого человека Морозов: Первая помощь должна стать неотъемлемой частью жизни каждого человека В «Культурный норматив школьника» включили песни Beatles, Queen и Цоя В «Культурный норматив школьника» включили песни Beatles, Queen и Цоя Дума Сургута провела первое заседание осенней сессии Дума Сургута провела первое заседание осенней сессии
Комментарии1
Образование , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
В Сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»1
В США признались в бессилии перед Россией
В США признались в бессилии перед Россией80
Российская армия освоила новый вид наступления
Российская армия освоила новый вид наступления345
В США заявили об оккупации Украиной части России
В США заявили об оккупации Украиной части России110
Как за семь дней очистят планету
Как за семь дней очистят планету1
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение