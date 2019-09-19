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Никита Михалков стал ИП в сфере образования 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 39 минут назад
Кинорежиссер Никита Михалков зарегистрировался в Москве как индивидуальный предприниматель в сфере дополнительного образования для детей и взрослых.
18 сентября ИП Михалкова зарегистрировала межрайонная инспекция ФНС №46 по Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Отмечается, что помимо дополнительного образования для детей и взрослых в сферу деятельность будет входить издание книг и СМИ, производство кинофильмов, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.
В 1999-2005 годах Михалков уже был зарегистрирован как ИП. В настоящее время он является основным владельцем и руководителем киностудии «Тритэ». Кроме того, ему и его брату Андрею Кончаловскому принадлежит по 45% в ООО «Кмвендинг», которое занимается торговлей через автоматы, а в Тоскане у Михалкова есть винодельня Tenuta Dodici.
Помимо этого, в 2012 году режиссер стал акционером алмазообрабатывающего предприятия ООО «Челпром-даймонд», однако в 2015 году на предприятии была введена процедура наблюдения из-за долгов.
Летом 2019 года сообщалось, что Никита Михалков откроет сеть винных ресторанов. Ранее, в 2015 году, он вместе с Андреем Кончаловским уже планировал создать рестораны быстрого питания «Едим дома». Тогда они даже написали письмо Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в создании сети общественного питания «Едим дома», запуск проекта требовал инвестиций в размере 971,8 млн рублей, однако планы не реализовались.
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Образование , Видео , Общество , Андрей Михалков-Кончаловский , Владимир Путин , Никита Михалков , Федеральная налоговая служба , Интерфакс , Москва
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