Никита Михалков стал ИП в сфере образования

Кинорежиссер Никита Михалков зарегистрировался в Москве как индивидуальный предприниматель в сфере дополнительного образования для детей и взрослых.

18 сентября ИП Михалкова зарегистрировала межрайонная инспекция ФНС №46 по Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Отмечается, что помимо дополнительного образования для детей и взрослых в сферу деятельность будет входить издание книг и СМИ, производство кинофильмов, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

В 1999-2005 годах Михалков уже был зарегистрирован как ИП. В настоящее время он является основным владельцем и руководителем киностудии «Тритэ». Кроме того, ему и его брату Андрею Кончаловскому принадлежит по 45% в ООО «Кмвендинг», которое занимается торговлей через автоматы, а в Тоскане у Михалкова есть винодельня Tenuta Dodici.

Помимо этого, в 2012 году режиссер стал акционером алмазообрабатывающего предприятия ООО «Челпром-даймонд», однако в 2015 году на предприятии была введена процедура наблюдения из-за долгов.