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Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК 

РИА Новости + ещё 6 39 минут назад
Конфликтом в школе из-за прически заинтересовался СК
Фото: РИА Новости
Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе в Сосновоборске, где руководство потребовало от ученика сменить прическу.
Ранее СМИ сообщили, что завуч и директор учебного заведения выразили недовольство внешним видом четвероклассника, который сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. По словам пресс-секретаря администрации, недавно в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, которое запрещает носить необычные прически. Директор учебного заведения не стала комментировать инцидент.
"По предварительным данным, 5 сентября 2019 года ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога", — говорится на сайте ведомства.
Следователи опрашивают школьника и его родителей, а также педагога и директора учебного заведения. СК рассмотрит вопрос о возможном превышении должностных полномочий.
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Комментарии1
Образование , Общество , СКР , Красноярский Край
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