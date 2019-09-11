В Москве стартует школьный этап всероссийской олимпиады

Олимпиада проводится в четыре этапа по 24 предметам.

Сначала учащиеся проверят свои навыки в области обществознания. Принять участие могут ученики 5–11-х классов. К состязаниям по русскому языку и математике приглашаются учащиеся с четвертого по 11-й класс.

Олимпиада проводится в четыре этапа по 24 предметам. Это русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и китайский языки, астрономия, биология, география, информатика, история, литература, математика, МХК, ОБЖ, обществознание, право, технология, физика, физическая культура, экология, экономика и химия. Первый этап проходит во всех школах столицы до 27 октября. Ребята могут выбрать один или несколько предметов.

В прошлом учебном году школьный этап по биологии впервые провели в онлайн-режиме. Участники выполняли задания в школах на компьютерах, а проверка проводилась автоматически.

В этом году в онлайн-режиме также состоятся этапы олимпиады по физике, праву, астрономии и другим предметам. По ряду дисциплин олимпиада пройдет в классической письменной форме. Все задания разработаны городскими предметно-методическими комиссиями и едины для всех школ.

Ученики, которые решили участвовать в школьном этапе, но по объективным причинам не могут сделать это в своем образовательном учреждении, смогут выполнить задания дистанционно.

«В этом году в «Московской электронной школе» уже есть очень много материалов, которые помогут учителю развивать талант детей, причем не отдельно, а интегрируя это в учебный процесс. В стартовые диагностики уже включены творческие задания начального уровня олимпиадного типа. И ребята, и учителя могут использовать задания прошлых лет, материалы журналов «Квант» и «Квантик», доступные в «МЭШ»», — рассказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Школьников, которые успешно справятся с заданиями за 7–11-й классы, пригласят на муниципальный этап олимпиады. Он продлится в Москве с 19 октября по 15 декабря.

В прошлом году на заключительном этапе всероссийской олимпиады учащиеся 228 московских школ завоевали рекордные 946 дипломов победителей и призеров.

Задания прошлых лет для тренировки и информацию о Всероссийской олимпиаде школьников можно найти на сайте.