Сколько детей не получат образование в ближайшее 10 лет

Сколько детей не получат образование в ближайшее десятилетие

Накануне Международного дня грамотности 8 сентября ЮНЕСКО поделилось неутешительным прогнозом перспектив получения образования подрастающим поколением планеты.

Вопреки решениям государств-членов ООН о том, что образование должно нести всеохватный характер, в 2030 году каждый шестой ребенок в возрасте от 6 до 17 лет по-прежнему будет лишен доступа к школьному обучению.

По оценке ЮНЕСКО, 40 процентов детей во всем мире не смогут получить среднее образование. А в странах Африки к югу от Сахары, где число учителей снижается с 2000 года, этот показатель достигнет 50 процентов.

Кроме того, при отсутствии стремительного улучшения ситуации через 10 лет 20 процентов молодых людей и 30 процентов взрослых по-прежнему не будут уметь читать.

В 2015 году Всемирный доклад по мониторингу образования (ВДМО) выявил ежегодный дефицит финансирования этой области в размере 39 млрд долларов США.

В то же время многие страны стали уделять приоритетное внимание вопросам равноправия и инклюзивности с целью выполнения своих обязательств в сфере просвещения.

Так, учащимся из числа коренных народов выдают школьные ваучеры в Боливии, плату за обучение для детей из самых бедных семей отменили во Вьетнаме, система условных переводов денежных средств была введена для детей-беженцев в Турции и для детей с серьезными нарушениями умственного развития в Южной Африке.

Треть стран мира создали механизмы оценки качества обучения, каждое четвертое государство анализирует результаты программ для реформирования учебных планов.

Международный день грамотности, учрежденный ЮНЕСКО в 1966 году, призван привлечь внимание к проблемам просвещения. В этом году его тема — «Образование преображает жизнь людей».