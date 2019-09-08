Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сколько детей не получат образование в ближайшее десятилетие 

Парламентская газета 1 час назад
Сколько детей не получат образование в ближайшее 10 лет
Фото: ТАСС
Накануне Международного дня грамотности 8 сентября ЮНЕСКО поделилось неутешительным прогнозом перспектив получения образования подрастающим поколением планеты.
Вопреки решениям государств-членов ООН о том, что образование должно нести всеохватный характер, в 2030 году каждый шестой ребенок в возрасте от 6 до 17 лет по-прежнему будет лишен доступа к школьному обучению.
По оценке ЮНЕСКО, 40 процентов детей во всем мире не смогут получить среднее образование. А в странах Африки к югу от Сахары, где число учителей снижается с 2000 года, этот показатель достигнет 50 процентов.
Кроме того, при отсутствии стремительного улучшения ситуации через 10 лет 20 процентов молодых людей и 30 процентов взрослых по-прежнему не будут уметь читать.
В 2015 году Всемирный доклад по мониторингу образования (ВДМО) выявил ежегодный дефицит финансирования этой области в размере 39 млрд долларов США.
В то же время многие страны стали уделять приоритетное внимание вопросам равноправия и инклюзивности с целью выполнения своих обязательств в сфере просвещения.
Так, учащимся из числа коренных народов выдают школьные ваучеры в Боливии, плату за обучение для детей из самых бедных семей отменили во Вьетнаме, система условных переводов денежных средств была введена для детей-беженцев в Турции и для детей с серьезными нарушениями умственного развития в Южной Африке.
Треть стран мира создали механизмы оценки качества обучения, каждое четвертое государство анализирует результаты программ для реформирования учебных планов.
Международный день грамотности, учрежденный ЮНЕСКО в 1966 году, призван привлечь внимание к проблемам просвещения. В этом году его тема — «Образование преображает жизнь людей».
Парламентская газета: последние новости
Медведев: проблема детских садов для детей от 3 до 7 лет решена в 75 регионах Медведев: проблема детских садов для детей от 3 до 7 лет решена в 75 регионах В ходе цифровизации образования должна быть обеспечена безопасность детей, заявила Матвиенко В ходе цифровизации образования должна быть обеспечена безопасность детей, заявила Матвиенко Правительство предложило ратифицировать соглашение с ЦЕРН Правительство предложило ратифицировать соглашение с ЦЕРН
Комментарии
Образование , Общество , ООН , ЮНЕСКО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мощная новость»: О беседе Путина с Зеленским
«Мощная новость»: О беседе Путина с Зеленским1
В Кремле сообщили о разговоре Путина с Зеленским
В Кремле сообщили о разговоре Путина с Зеленским132
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле зенитными установками
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле зенитными установками5
В Европарламенте призвали отменить санкции против РФ
В Европарламенте призвали отменить санкции против РФ231
Сбежавший слон напугал жителей деревни
Сбежавший слон напугал жителей деревни6
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Азия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Украина
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
09:06
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Украина В мире
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
09:06
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение