В России не хотят учить на слесарей и токарей

В России предложили перестать учить на слесарей и токарей

Министерство просвещения России предложило с 2021 года отказаться от приема студентов в колледжи и техникумы по ряду направлений профессиональной подготовки и специальностей, которые там считаются устаревшими. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает РИА Новости. В перечень попали девять профессий и 23 специальности: автомеханик, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал. Вместе с тем проект приказа «не означает исключения подготовки специалистов», а предписывает остановить прием по программам, «устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда». Все необходимые навыки и компетенции таких профессий и специальностей «в более актуальном формате» заложены в программах подготовки «топ-50 перспективных профессий и специальностей», которые ранее утвердили Минтруд и Минпросвещения России.