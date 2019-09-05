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В России предложили перестать учить на слесарей и токарей 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В России не хотят учить на слесарей и токарей
Фото: ТАСС
Министерство просвещения России предложило с 2021 года отказаться от приема студентов в колледжи и техникумы по ряду направлений профессиональной подготовки и специальностей, которые там считаются устаревшими. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает РИА Новости.
В перечень попали девять профессий и 23 специальности: автомеханик, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал.
Вместе с тем проект приказа «не означает исключения подготовки специалистов», а предписывает остановить прием по программам, «устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда». Все необходимые навыки и компетенции таких профессий и специальностей «в более актуальном формате» заложены в программах подготовки «топ-50 перспективных профессий и специальностей», которые ранее утвердили Минтруд и Минпросвещения России.
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Образование , Общество , Минтруд , РИА Новости
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