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Греф призвал «убить» экзамены 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
«Это катастрофа»: Греф призвал «убить» экзамены
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Процесс оценивания и экзамены лишают школьников желания учиться, превращая их в "людей с инвалидностью", готовых работать только в условиях предстоящей оценки, поэтому необходимо "убить" экзамены, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Глава Сбербанка признал, что оценки в школах необходимы. В то же время он отметил, что сам он на основе школьного опыта ненавидит как процесс оценивания, так и экзамены.
"Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены", — заявил Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.
По его словам, из школы дети уже выходят "инвалидами", так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.
Греф привел свой собственный школьный опыт, отметив, что сам процесс "убивает всяческое желание учиться".
В прошлом году глава Сбербанка заявил, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом — пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Комментарии7
Образование , Общество , Герман Греф , Сбербанк России , РИА Новости
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