«Это катастрофа»: Греф призвал «убить» экзамены

Греф призвал «убить» экзамены

Герман Греф. Процесс оценивания и экзамены лишают школьников желания учиться, превращая их в "людей с инвалидностью", готовых работать только в условиях предстоящей оценки, поэтому необходимо "убить" экзамены, считает глава Сбербанка

Глава Сбербанка признал, что оценки в школах необходимы. В то же время он отметил, что сам он на основе школьного опыта ненавидит как процесс оценивания, так и экзамены.

"Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены", — заявил Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

По его словам, из школы дети уже выходят "инвалидами", так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.

Греф привел свой собственный школьный опыт, отметив, что сам процесс "убивает всяческое желание учиться".

В прошлом году глава Сбербанка заявил, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом — пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.