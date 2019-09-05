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Греф назвал «огромную проблему» современных детей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Греф назвал «огромную проблему» современных детей
Фото: ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф в ходе посвященной образованию в школе панельной сессии Восточного экономического форума высказался об «огромной проблеме» современных детей.
По его словам, такой проблемой является зависимость от гаджетов. «Сегодня в среднем ученики, у которых есть гаджеты, проводят в этих гаджетах 6 часов 20 минут в день, кроме тех родителей, которые выдают гаджеты по расписанию», — приводит его слова ТАСС.
«Есть те, которые проводят два часа, если мама забирает [гаджет] или ограничивает [время], а есть кто-то, кто проводит и 12 часов, и 16 часов. Поэтому это огромная проблема», — констатировал он.
Греф отметил, что сейчас многие школьники прячутся с гаджетами от родителей под одеялом, как когда-то дети прятались с книгами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о дискуссии вокруг возможного запрета смартфонов в школах.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
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Комментарии7
Образование , Общество , Герман Греф , Сбербанк России , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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