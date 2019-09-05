Греф назвал «огромную проблему» современных детей

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе посвященной образованию в школе панельной сессии Восточного экономического форума высказался об «огромной проблеме» современных детей.

По его словам, такой проблемой является зависимость от гаджетов. «Сегодня в среднем ученики, у которых есть гаджеты, проводят в этих гаджетах 6 часов 20 минут в день, кроме тех родителей, которые выдают гаджеты по расписанию», — приводит его слова ТАСС.

«Есть те, которые проводят два часа, если мама забирает [гаджет] или ограничивает [время], а есть кто-то, кто проводит и 12 часов, и 16 часов. Поэтому это огромная проблема», — констатировал он.

Греф отметил, что сейчас многие школьники прячутся с гаджетами от родителей под одеялом, как когда-то дети прятались с книгами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о дискуссии вокруг возможного запрета смартфонов в школах.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.