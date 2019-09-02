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Лавров пожелал школьникам не останавливаться перед трудностями 

ТАСС 10 часов назад
Лавров дал совет школьникам
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил в понедельник школьников подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова с началом нового учебного года и пожелал старшеклассникам не останавливаться перед трудностями.
"Поздравляю всех с началом нового учебного года в гимназии имени Евгения Максимовича Примакова, — сказал министр. — Прежде всего хочу адресовать слова приветствия первоклассникам. Вы, по сути дела, обретаете второй дом. Это прекрасный кампус, прекрасная школа, великолепные преподаватели, которые с вас будут строго спрашивать, но делать это таким образом, что вам будет даже приятно учиться еще лучше".
Лавров обратился с самыми теплыми пожеланиями и к старшеклассникам.
"Придется в этом [учебном] году сдавать государственные экзамены, определять дальнейшие пути своей жизни, — подчеркнул глава МИД РФ. — Я уверен, что гимназия будет максимально способствовать успешному продолжению вашего жизненного пути".
Министр напомнил, что в этом году будет отмечаться 90-летие со дня рождения Евгения Примакова — выдающегося государственного, общественного и политического деятеля.
"Он был по-настоящему удивительным человеком. Обладая энциклопедическими знаниями, он продолжал всю жизнь учиться и определять, какие новые сферы ему необходимо охватить, чтобы эффективно работать на всех тех должностях, которые он занимал и в разведке, и в министерстве иностранных дел, и в Академии наук, и в правительстве Российской Федерации, и в парламентских структурах", — сказал Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Примаков всю жизнь добивался решения самых сложных задач, и призвал учащихся никогда не опускать руки.
"Наверное, в этом главный пример, которому вы должны следовать: не останавливайтесь перед трудностями. Бывает, все мы это знаем, иногда опускаются руки. Не сдавайтесь, идите вперед, вам помогут ваши прекрасные наставники и, безусловно, та атмосфера, которая создана в этой гимназии, за что отдельная признательность руководству Московской области, всем тем, кто это сделал. Она, конечно же, будет способствовать вашему формированию как сильных, самостоятельных, ярких личностей", — заключил Лавров.
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Комментарии
Образование , Общество , Евгений Примаков , Сергей Лавров , МИД , РАН , Правительство РФ
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