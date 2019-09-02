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Исследование показало, сколько выпускников ВУЗов работают по специальности 

РИА Новости 16 часов назад
Сколько выпускников работают по специальности
Фото: РИА Новости
Более 40% людей, получивших высшее образование, не работают по специальности, чаще всего это связано с низкой зарплатой, показало исследование компании HeadHunter.
"Среди работающих соискателей, получивших высшее образование, 41% — работают не по специальности. Выше всего эта доля в сфере продаж (70%) и среди административного персонала (64%)", — говорится в сообщении.
Среди респондентов с высшим образованием, не работающих по специальности, 54% пытались работать по специальности, преимущественно в транспортной сфере и в отрасли производства, но затем бросили, 45% опрошенных переставали работать по специальности из-за низкой зарплаты, по той же причине 37% соискателей с высшим образованием даже не начинали трудиться в своей сфере.
При этом, каждый третий респондент-соискатель лишь отчасти доволен своим высшим образованием, чаще всего это топ-менеджеры, доля которых составила 62%, а реже всего полученными знаниями в ВУЗах довольны представители искусства и масс-медиа -30% и работники туристической сферы — 32%.
Согласно исследованию, только 13% соискателей, прошедших опрос, не получали высшее образование и не собираются получать его в будущем. Треть от этих соискателей — представителей рабочего персонала, уточняется в материалах.
"52% соискателей, не имеющих диплома и не планирующих его получать, сразу после школы решили получать среднее специальное образование. 38% — сразу начали работать. 45% сходятся во мнении, что диплом о высшем образовании не гарантирует успешного трудоустройства, ещё 44% — что это пустая трата времени, и всему можно научиться на работе", — уточняется в исследовании.
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Образование , Общество
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