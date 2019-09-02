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Валентина Матвиенко откроет Пансион для девочек в Петербурге 

Парламентская газета 1 час назад
Матвиенко откроет Пансион для девочек в Петербурге
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
В Петербурге появился филиал Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». Он откроет свои двери 2 сентября. Поздравить учениц придет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Первый набор в пансион прошел три месяца назад — в 5-7 классы отобрали 240 девочек. В основном это дочери военнослужащих, а также дети из неполных и многодетных семей. В каждом классе — не более 20 человек. Все они будут на полном государственном обеспечении: им полагается пятиразовое питание, форменная одежда, медицинское обслуживание.
Дисциплина — почти военная: плотное расписание, строгое отношение к форме и нормам общения. Увольнения, даже по просьбе родителей — не чаще одного раза в месяц. Лишь летние и зимние каникулы воспитанницы смогут проводить с семьей.
Кроме обязательной школьной программы, девочек будут учить танцам, вокалу, иностранным языкам, живописи, верховой езде, фехтованию, тхэквондо и самбо. Также им выделят время на знакомство с культурной столицей: они будут посещать театры, музеи, консерваторию, выставки.
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Комментарии
Образование , Общество , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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